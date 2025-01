Bonifici istantanei gratis o agli stessi costi degli ordinari: dal 9 gennaio 2025 in vigore le regole europee

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dal 9 gennaio 2025 i bonifici istantanei avranno le stesse condizioni di quelli ordinari: stessi costi quindi o addirittura gratis, con tutte le banche obbligate a riceverli. Entrano infatti in vigore le nuove regole Ue, che mirano a rendere lo strumento più equo e accessibile. Entro fine anno, inoltre, tutte le banche dovranno anche offrire il servizio, e non saranno più obbligate solo a riceverli.

Bonifici istantanei, cambia tutto dal 9 gennaio

Dal 2025, quindi, i bonifici istantanei avranno lo stesso costo dei bonifici tradizionali, e tutte le banche dovranno accettarli.

Le nuove normative europee, in vigore dal 9 gennaio, rivedono la direttiva sui pagamenti, rendendo l’accesso a questo servizio più facile per consumatori e aziende, eliminando i costi aggiuntivi che finora gravavano su questa tipologia di transazione.

In futuro i bonifici istantanei potrebbero fare concorrenza alle carte di pagamento

Attualmente, fra quelle che propongono il servizio, solo il 20% delle banche offre bonifici istantanei gratuiti, mentre gli altri istituti bancari li abbinano a una tariffa più alta, fissa o composta da una somma variabile.

Quanto costano i bonifici istantanei

Il costo di un bonifico istantaneo dipende dal tipo di commissione applicata. Quelle fisse variano da 0,90 a 7,75 euro, con una media di 1,85 euro, mentre le commissioni variabili, legate all’importo trasferito, possono far lievitare notevolmente il costo.

Anche per i bonifici tradizionali, molte banche impongono commissioni, che differiscono tra operazioni online e quelle effettuate in filiale.

Per esempio, un bonifico SEPA costa in media 0,37 euro se eseguito online e 4,37 euro se fatto allo sportello. Le nuove normative non eliminano questi costi, ma uniformano le commissioni applicate sia ai bonifici ordinari che a quelli istantanei, rendendoli equivalenti.

L’obbligo di inviare bonifici immediati

Dopo il primo passaggio, dal 9 ottobre le normative europee prevedono che le banche non solo accettino bonifici istantanei, ma siano obbligate anche a offrire la possibilità di inviarli, contribuendo così alla diffusione di questo servizio.

Per garantire la sicurezza delle transazioni, le nuove direttive obbligano banche e prestatori di servizi di pagamento a implementare misure contro le frodi, evitando errori nei trasferimenti e proteggendo da truffe.

Allo stesso tempo, gli istituti di credito dovranno consentire ai clienti di stabilire limiti per i bonifici istantanei.

Cos’è un bonifico istantaneo

I bonifici immediati o istantanei possono essere effettuati in qualsiasi momento, giorno e notte, 365 giorni all’anno, a differenza di quelli tradizionali che sono limitati agli orari lavorativi.

Il denaro impiega circa 10 secondi a essere trasferito e risultare visibile presso la banca di destinazione. Questa peculiarità li rende ideali per gli acquisti nei negozi, dato che consentono alle imprese di accedere rapidamente ai fondi.

In futuro, i bonifici istantanei potrebbero sostituire una parte dei pagamenti in contante, degli assegni e addirittura competere con le carte di pagamento.