Trump vuole l'annessione della Groenlandia e minaccia la Danimarca, Frederiksen provoca il tycoon

Donald Trump torna a minacciare l’annessione della Groenlandia in occasione della visita del figlio Donald Jr. sull’isola. Dura la risposta della prima ministra della Danimarca, che fa eco a quanto detto dal capo del governo groenlandese nelle scorse settimane: “La Groenlandia non è in vendita”.

Trump vuole annettere la Groenlandia

Il presidente eletto degli USA Donald Trump ha commentato un viaggio privato del figlio Donald Jr. in Groenlandia, tornando a dire di voler annettere l’isola agli Stati Uniti.

“Mio figlio Donald Jr. e altri miei rappresentanti si recheranno in Groenlandia nei prossimi giorni. È un luogo incredibile e, quando e se diventerà parte della nostra nazione, ne trarrà benefici enormi” ha scritto Trump dal proprio profilo Truth.

“L’accoglienza è stata ottima. Questo accordo deve realizzarsi. Renderemo di nuovo grande la Groenlandia” ha poi continuato il futuro presidente degli Stati Uniti.

Successivamente, Trump ha dichiarato in una conferenza stampa di non escludere un’occupazione militare dell’isola da parte degli Stati Uniti. Difficilmente, in quel caso, la Danimarca o la Groenlandia stessa potrebbero opporsi.

La risposta della prima ministra danese

Sia i politici groenlandesi che quelli danesi hanno nettamente respinto qualsiasi prospettiva di annessione dell’isola agli Stati Uniti. Il primo a parlare era stato Mute Egede, il capo del governo locale, affermando che “La Groenlandia non è in vendita”.

A dargli sostegno è arrivata nella giornata del 7 gennaio anche la prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, che ha ribadito che il Regno di Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte, non ha intenzione di cedere territori agli USA.

Groenlandia e Danimarca hanno un rapporto complesso. Per decenni l’isola è stata una colonia e anche se negli ultimi anni ha guadagnato indipendenza in vari ambiti di governo, sono ancora forti le spinte indipendentiste.

Il nuovo simbolo reale della Danimarca

Sempre il 7 gennaio la Corona danese ha fatto sapere che il Re Frederik X ha apportato alcune modifiche allo stemma reale, che è il simbolo nazionale che compare su tutti i documenti ufficiali.

Sono stati ingranditi l’ariete e l’orso polare, simboli delle isole Fær Øer e della Groenlandia, che ora occupano ognuno un quarto della parte centrale del simbolo.

È stata inoltre rimossa la tripla corona, che faceva riferimento all’unione personale nel regno di Danimarca delle corone di Svezia e Norvegia, avvenuta nel 1397 e conclusasi nel 1523.