Terremoto tra Tibet e Nepal di magnitudo 7.1 con almeno 95 morti e 130 feriti nella regione dell'Everest

Un violento terremoto in Tibet ha provocato almeno 95morti e 130 feriti. È il bilancio provvisorio di una scossa di magnitudo 7.1, secondo l’Us geological survey statunitense, di 6.8 stando ai dati del China earthquake networks center (Cenc), registrata in una remota regione dell’Himalaya, sul versante cinese del monte Everest, non lontano dal confine con il Nepal. Il sisma è stato avvertito fino alla capitale nepalese Katmandu.

Il terremoto si è verificato nella mattina di martedì 7 gennaio, alle 9.05 locali (2.05 italiane) con epicentro nei pressi della città di Shigatse, a una profondità di 10 chilometri.

La città tibetana è sede del Panchen Lama, una delle figure più importanti del Buddhismo tibetano, autorità spirituale seconda soltanto al Dalai Lama.

Residenti del Nepal tra le macerie dei crolli provocati dal violento terremoto con epicentro in Tibet

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, il sisma ha colpito le municipalità di Changsuo, di Quluo e di Cuoguo, nella contea di Dingri, sul versante cinese del monte Everest, dove vivono in totale circa 62mila persone.

Il bilancio di morti e feriti

Le autorità cinesi hanno riferito di numerosi edifici crollati a causa del violento sisma. Nei video diffusi dalla televisione statale cinese CCTV vengono mostrate le macerie delle abitazioni distrutte dal terremoto.

Il bilancio è in drammatico aggiornamento costante: alle 9:30 ora italiana sono confermati 95 morti e 130 feriti.

Il presidente cinese Xi Jinping ha assicurato “gli sforzi di ricerca e soccorso su vasta scala, riducendo al minimo le vittime nella misura massima possibile, reinsediando adeguatamente i residenti colpiti e garantendo la loro sicurezza e il loro calore durante l’inverno”.

La scossa avvertita in Nepal

La violenta scossa è stata avvertita fino a Katmandu, a circa 400 km di distanza, ma è stata sentita anche dalla popolazione della capitale del Bhutan, Thimphu, e nello stato indiano settentrionale del Bihar, che confina con il Nepal.

Nonostante tutta l’area geografica tra Nepal e Tibet sia soggetta a frequenti eventi sismici, la scossa registrata nella giornata di martedì 7 gennaio risulta la più potente rilevata negli ultimi cinque anni in un raggio di 200 chilometri.

Nel 2015, un terremoto in Nepal di magnitudo 7.8 provocò circa 9 mila morti e più di 22mila feriti, distruggendo oltre mezzo milione di case.