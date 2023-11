Devastante terremoto di magnitudo 5.6 in Nepal, oltre 130 morti e un centinaio di feriti: soccorsi difficili

Ancora un devastante terremoto in Nepal. La scossa – secondo il Centro sismologico nazionale del Nepal di magnitudo 5.6 – è stata registrato alle 23.47 di venerdì 3 novembre. Bilancio pesantissimo: oltre 130 morti e circa 150 feriti. I distretti di Jajarkot e West Rukum, nell’ovest del paese e vicini all’epicentro, risultano essere i più danneggiati.

Solo a Jajarkot, riferisce l’agenzia Ansa, ci sono stati 92 morti, tra cui anche il vicesindaco del comune di Nalgad, Sarita Singh, e 55 feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedali più attrezzati delle città vicine e altri sono ricoverati nelle strutture sanitarie del posto.

A West Rukum le vittime sono state 36 e i feriti 85. Particolarmente colpiti sono stati alcuni piccoli centri come Aathbiskot, Sanibheri, Bheri, Nalgad, Kushe, Barekot e Chedagad.

Le autorità hanno dichiarato che il bilancio delle vittime è destinato a salire, notando che le comunicazioni sono state interrotte in molte località.

All’alba di sabato 4 novembre, gli elicotteri si sono alzati in volo per supportare i sanitari, mentre le forze di sicurezza sul terreno sono impegnate a estrarre i feriti e i morti dalle macerie, ha detto il portavoce della polizia nepalese Kuber Kadayat.

L’esercito sta liberando strade e sentieri di montagna bloccati dalle frane provocate dal terremoto. Gli elicotteri, riferisce l’Associated Press, hanno trasportato operatori sanitari e medicinali negli ospedali della zona.

At least 128 people died and above 500 were injured after a strong 6.4 magnitude earthquake in Nepal. #Rescueoperation is underway .

