Grave incidente all'Africa Eco Race per Andrea Perfetti, giornalista e pilota trasportato in ospedale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il giornalista Andrea Perfetti è stato coinvolto in un grave incidente durante l’Africa Eco Race in Mauritania. L’episodio è avvenuto mentre faceva rifornimento dietro a un camion: un velivolo, guidato dall’organizzatore Jean Louis Schlesser, lo ha colpito. Perfetti ha subito fratture multiple, ma è rimasto cosciente ed è stato trasportato in ospedale, dove non sarebbe in pericolo di vita.

Africa Eco Race sospesa, Andrea Perfetti in ospedale

Durante la settima tappa dell’Africa Eco Race, che collegava Bénichar ad Amodjar in Mauritania, la gara è stata interrotta in seguito all’incidente che ha visto protagonista l’italiano Andrea Perfetti.

I medici, già sul posto, hanno prestato immediato soccorso e lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale militare di Nouakchot.

Fonte foto: ANSA

L’Africa Eco Race è la competizione che ha raccolto l’eredità della storica Parigi-Dakar

Come sta Andrea Perfetti dopo l’incidente

La redazione di moto.it ha ottenuto importanti aggiornamenti sulla situazione del proprio collega, interloquendo direttamente con Anthony Schlesser, organizzatore dell’evento e responsabile dell’incidente.

Schlesser ha condiviso il resoconto diretto del medico che ha preso in carico il giornalista italiano, un report che ha offerto moderate rassicurazioni. In base a quanto affermato, Perfetti non avrebbe riportato nell’episodio né fratture né emorragie significative.

Dopo essere stato sedato per consentire gli accertamenti medici, il giornalista avrebbe reagito in modo positivo alle cure ricevute.

La dinamica dell’incidente

Andrea Perfetti si trovava al checkpoint di rifornimento al chilometro 241 dell’Africa Eco Race. Poco prima delle 13 un aereo dell’organizzazione, pilotato da Schlesser, ha urtato durante il decollo il camion rifornimento, colpendo anche il giornalista.

La direzione di gara, viste le circostanze, ha deciso di neutralizzare la tappa. La corsa è stata sospesa e la carovana si è diretta al bivacco di Amodjar, dove si fermerà per tre giorni.

Cos’è l’Africa Eco Race

L’Africa Eco Race, inaugurata nel 2008 grazie all’esperienza di Jean-Louis Schlesser e René Metge, è una competizione che mira a far rivivere lo spirito autentico della storica Parigi–Dakar.

Dopo che il celebre rally ha abbandonato i deserti africani, la nuova competizione ha raccolto l’eredità delle mitiche rotte, restituendo centralità al continente che ha reso leggendaria questa competizione.

Considerata da molti “la vera Dakar”, questa gara coinvolge moto, auto, camion e quad, mantenendo intatto il richiamo per gli amanti dei rally raid.