Dakar, incidente al rally in Arabia Saudita: morto un turista italiano investito sulla pista

Tragedia alla Dakar 2023. Uno spettatore, un turista italiano è morto in un incidente avvenuto sulla pista della nona tappa del rally in corso in Arabia Saudita. Lo ha reso noto l’organizzazione dello storico rally.

Incidente alla Dakar: morto spettatore italiano

L’incidente mortale, purtroppo non una novità per questo evento, è avvenuto oggi, martedì 10 gennaio, durante la nona tappa del rally della Dakar 2023, in corso in Arabia Saudita.

Secondo quanto comunicato dall’organizzazione della gara, uno spettatore italiano è morto investito da un mezzo di gara durante la nona tappa, nel deserto tra Riad e Harad.

Sul posto è intervenuta una eliambulanza ma per l’uomo non c’è stato niente da fare: è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Travolto da un mezzo in gara

Da quanto emerso lo spettatore si trovava sul percorso del rally, dietro una duna, quando sarebbe stato travolto dal veicolo di un concorrente. Il pilota ha continuato la corsa senza rendersi conto di quanto successo e avrebbe appreso dell’incidente solo all’arrivo.

Gli organizzatori non hanno comunicato le generalità della vittima, parlando solo di uno “spettatore di origine italiana”. Secondo quanto emerso, potrebbe trattarsi di un turista, dato che non faceva parte della carovana della gara.

Cos’è la Dakar

Inventata dal francese Thierry Sabine nel 1979, la Dakar è uno dei rally più difficili, affascinanti e famosi al mondo. È nota anche come Parigi-Dakar, dato che nelle prime edizioni il percorso partiva dalla capitale francese, per poi svolgersi prevalentemente in diversi paesi dell’Africa nord-occidentale.

La Dakar è tristemente famosa anche per la sua pericolosità: nel corso degli anni molti piloti, ma anche spettatori, sono morti a causa di incidenti avvenuti durante la gara.

L’ultima edizione in Africa si è disputata nel 2007: dall’anno successivo il rally si è spostato in Sud America a causa delle minacce di Al Qaeda e del rischio di attentati terroristici. A partire dal 2020 la Dakar si svolge in Arabia Saudita.