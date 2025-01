Dimissioni di Trudeau, Trump punta all'annessione del Canada negli Usa: il premier risponde al tycoon

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Dura risposta del Canada alle dichiarazioni di Donald Trump, che dopo le dimissioni del primo ministro Justin Trudeau ha fatto intendere di voler annettere il Paese agli Stati Uniti. La ministra degli esteri canadese ha però dichiarato che il Canada: “Non si arrenderà mai di fronte alle minacce”.

Trump minaccia di annettere il Canada

Donald Trump ha approfittato delle dimissioni del primo ministro canadese Justin Trudeau per alludere nuovamente al fatto che il Canada potrebbe diventare parte degli Stati Uniti in futuro.

Il presidente eletto ha di fatto minacciato il Paese confinante, ricordando di essere pronto a imporre dazi sui prodotti canadesi esportati negli Usa e alludendo al fatto che gli Stati Uniti potrebbero non difendere il Canada, membro della Nato, in caso di attacchi di navi cinesi o russe.

Fonte foto: ANSA Justin Trudeau, primo ministro dimissionario del Canada

“Gli Stati Uniti non possono più sopportare l’enorme disavanzo commerciale e i sussidi di cui il Canada ha bisogno per rimanere a galla” ha dichiarato Trump.

La risposta del Canada

Durante una conferenza stampa Trump ha parlato anche della possibilità di un intervento militare all’estero in Paesi dove gli interessi degli Usa potessero essere minacciati. Ha citato Panama e la Groenlandia, ma non il Canada.

Questo non ha però fermato la reazione del Canada, che per voce della ministra degli esteri Melanie Jolie ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di cedere alle minacce del futuro presidente degli Usa.

“Le dichiarazioni del presidente eletto Trump dimostrano una totale incomprensione di ciò che rende il Canada un paese forte. Mai e poi mai il Canada farà parte degli Stati Uniti” ha dichiarato Jolie.

La questione della Groenlandia

Trump sta esternando, nelle ultime settimane prima di assumere ufficialmente la carica di presidente degli Usa, diverse mire espansionistiche sia a nord che a sud degli Stati Uniti.

Oltre che al Canada, il presidente eletto ha dichiarato di voler annettere anche la Groenlandia e in una conferenza stampa non ha escluso che potrebbe arrivare a un’occupazione militare del territorio attualmente sotto il controllo della Danimarca.

Stessa sorte potrebbe toccare a Panama, almeno per quanto riguarda l’area del canale che, secondo Trump, sarebbe controllata dalla Cina. La Cina non controlla il Canale di Panama, ma ha costruito alcuni porti nelle sue vicinanze.