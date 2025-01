Pippo Baudo smentisce l'incidente domestico e il ricovero, come sta il conduttore 88enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pippo Baudo ha smentito le voci su un presunto incidente domestico, dichiarando di essere in buona salute. Secondo le indiscrezioni il celebre conduttore 88enne sarebbe caduto in casa prima di Natale, fratturandosi una spalla, con conseguente ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. In base alla fake news, il conduttore sarebbe stato poi dimesso e avrebbe trascorso le feste in convalescenza.

L’incidente di Pippo Baudo era una fake news

“Sto bene, benissimo” ha dichiarato all’Ansa Pippo Baudo, confermando che le sue vacanze sono state assolutamente tranquille. Una smentita piena, dopo che martedì 7 gennaio erano iniziate a circolare le voci di un incidente domestico che gli avrebbe rovinato il Natale.

La notizia che era trapelata, rivelatasi totalmente infondata, era ricca di particolari. La descrizione dell’incidente occorso al conduttore era molto specifica, così come i dettagli del ricovero e del periodo successivo alla permanenza in ospedale.

Fonte foto: ANSA

Pippo Baudo in collegamento durante il programma celebrativo “La tv fa 70”

Qual era la notizia falsa su Pippo Baudo

L’incidente domestico di cui si è parlato avrebbe provocato a Pippo Baudo la frattura di una spalla poco prima di Natale, mentre il conduttore si trovava nella sua casa romana in zona Piazza di Spagna.

Pippo Baudo, secondo quanto ricostruito, sarebbe scivolato nella sua stanza da letto, situata al terzo piano della sua abitazione a Roma, riportando il trauma.

I soccorritori del 118 sarebbero quindi intervenuti e lo avrebbero trasferito al Policlinico Gemelli per gli accertamenti. La radiografia in ospedale avrebbe confermato la frattura alla spalla.

Dopo alcuni giorni di osservazione, Baudo sarebbe poi stato dimesso con l’indicazione di indossare un tutore e di dedicarsi al completo riposo, cosa che avrebbe fatto in casa circondato dall’affetto dei suoi cari.

Le continue fake news su Pippo Baudo

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le notizie sui presunti problemi di salute di Pippo Baudo, situazione vissuta con un marcato fastidio da parte del conduttore e della sua famiglia.

Uno di questi casi è legato alla dichiarazione fatta di Pippo Balistreri in una trasmissione tv, dove affermava che il conduttore stesse male. I rumors si erano diffusi rapidamente, spingendo Baudo a smentire le voci.

“Sto bene, non capisco perché siano circolate queste notizie” aveva affermato Baudo, che ultimamente aveva alimentato preoccupazioni anche per una foto che lo ritraeva in sedia a rotelle.