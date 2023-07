Assaltavano bancomat con un furgone in stile Batman, arrestati tre uomini in Lombardia: accusati di 12 furti

Sono stati arrestati dai carabinieri i tre presunti rapinatori accusati di aver assaltato bancomat con un furgone in stile Batman. 12 i colpi che i tre avrebbero messo a segno, per un bottino complessivo di oltre 250 mila euro.

La ricostruzione

I tre uomini avrebbero assaltato i bancomat in 12 occasioni nelle province di Monza Brianza, Milano, Lecco e Varese.

L’Ansa riporta che la banda, di volta in volta, rubava un furgone e lo trasformava dandogli le sembianze di pipistrello nero, simile al costume di Batman.

Gli inquirenti hanno capito il metodo adottato dalla banda dopo le prime due rapine ai danni di altrettanti bancomat avvenute in Brianza: i tre presunti rapinatori rubavano sempre un furgone cassonato, che nascondevano in un’area nel comune di Pero, in provincia di Milano.

Il più anziano dei tre era la mente del gruppo e ed era grazie alle sue competenze tecniche che il furgone veniva modificato.

Sul furgone veniva installata una lunga barra di ferro, che faceva da “ariete” per sfondare le vetrate: poi, grazie a un braccio meccanico, i tre riuscivano a recuperare e a rubare i bancomat.

Fonte foto: Tuttocittà.it Comune di Pero, in provincia di Milano: luogo di ritrovo della banda

Arrestati tre presunti rapinatori

Gli arrestati, italiani residenti nell’hinterland di Milano, sono un 70enne, un 57enne e il figlio i 32 anni, tutti pregiudicati per analoghi reati.

I tre sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Assalto esplosivo al bancomat nel reggiano

Un’altra banda in azione in Emili-Romagna. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio, si è verificato un assalto esplosivo – intorno alle 4.30 – ad un Bancomat della filiale della Banca Popolare di via Gramsci a Castelnovo Sotto, nel Reggiano.

Il colpo ha fruttato agli assalitori circa 80.000 euro contenuti nella cassetta metallica del Bancomat fatto saltare in aria.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei militari coordinati dalla Procura di Reggio Emilia che ha aperto un inchiesta.