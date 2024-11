Arrestati tre uomini accusati di aver ucciso il rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi, le parole di Netanyahu

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Arrestati tre uomini. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver preso i tre presunti assassini di Zvi Kogan, il rabbino israelo-moldavo trovato morto dopo diversi giorni dalla sua sparizione.

Arrestati i presunti assassini del rabbino Zvi Kogan

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver arrestato tre uomini che sarebbero responsabili dell’omicidio del rabbino israelo-moldavo Zvi Kogan, il cui cadavere era stato ritrovato ad Al-Ain il 24 novembre.

Il religioso si era trasferito nella capitale degli Emirati Arabi Uniti nel 2020, quando lo Stato del Golfo aveva normalizzato le sue relazioni diplomatiche con Israele. Kogan era scomparso da diversi giorni.

Fonte foto: ANSA Il premier israeliano Netanyahu

La notizia del ritrovamento del corpo di Kogan era stata data per la prima volta dai media israeliani ed era ancora in attesa di una conferma ufficiale da parte delle autorità.

Il comunicato degli Emirati

È stato il ministro degli Interni degli Emirati Arabi Uniti a comunicare il ritrovamento del corpo del rabbino Kogan nella serata del 24 novembre, a diverse ore dalle prime notizie sull’argomento.

“Gli Emirati Arabi Uniti, con tutte le sue istituzioni, non risparmieranno alcuno sforzo per prevenire qualsiasi attacco ai suoi cittadini, residenti e visitatori”, ha dichiarato in una nota il ministero dell’Interno dello Stato.

“Tutte le agenzie di sicurezza lavorano 24 ore su 24 per proteggere la stabilità della società e garantire la sostenibilità dei più alti livelli di sicurezza e protezione che sono stati stabiliti sin dalla fondazione dello Stato” conclude il comunicato.

Le dichiarazioni di Netanyahu

Durissima la reazione delle istituzioni israeliane, in particolare del primo ministro del Paese Benjamin Netanyahu, che ha parlato di un attacco terroristico contro Israele.

“Israele userà tutti i mezzi necessari e farà giustizia dei rapitori e assassini del rabbino Zvi Kogan negli Emirati Arabi Uniti e dei loro mandanti”, ha detto Netanyahu poco dopo che la notizia sul ritrovamento del corpo del rabbino si è diffusa in Israele.

“L’omicidio di un cittadino israeliano, un rappresentante della comunità ebraica Chabad, è un atto terroristico antisemita e malvagio” ha poi concluso. Il movimento Chabad è uno dei più diffusi dell’ebraismo a livello internazionale.