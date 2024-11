L’Italia vince la Coppa Davis con Sinner e Berrettini, l’esultanza di Giorgia Meloni e degli altri politici

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’Italtennis vince per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis e il mondo della politica, a partire da Giorgia Meloni, esulta. La premier è stata tra i primi politici a celebrare il successo degli Azzurri. Pochi istanti dopo il successo di Jannik Sinner sull’olandese Tallon Griekspoor, Giorgia Meloni ha condiviso un messaggio sul social X. La stessa cosa, a stretto giro, hanno fatto anche altri politici, sia di maggioranza che di opposizione.

Coppa Davis, l’orgoglio di Giorgia Meloni

La squadra italiana di tennis si è aggiudicata la Coppa Davis per la terza volta nella sua storia. I ragazzi guidati da Filippo Volandri hanno battuto i Paesi Bassi nella finale di Malaga, bissando il successo dello scorso anno sempre sullo stesso campo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo pensiero con un post su X. “L’Italia conquista nuovamente la Coppa Davis, dimostrando forza, determinazione e talento ai massimi livelli. Un plauso a una squadra straordinaria che ha portato in alto il nostro Tricolore, rendendo orgogliosi tutti noi. Grazie, campioni!”, ha scritto Meloni.

L’Italia vince la Davis: i commenti di Tajani, La Russa e Fontana

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha esaltato il successo di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, protagonisti assoluti nella vittoria della Coppa Davis, mettendo in evidenza il momento eccezionale del tennis italiano. “L’Italia trionfa in Coppa Davis!!! Campioni del mondo per la terza volta, seconda consecutiva. Dopo la vittoria della nazionale femminile ennesimo trionfo azzurro. Congratulazioni ai ragazzi per questo straordinario successo, complimenti alla FIT e al Presidente Binaghi. Stiamo vivendo la più grande epoca sportiva del tennis italiano”, è stato il commento su X di Tajani.

Più stringato il commento di Ignazio La Russa, presidente del Senato: “Sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo, grazie ragazzi, grazie campioni!”. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha sottolineato il “talento, il sacrificio e il grande spirito di squadra” per vincere la seconda Coppa Davis Consecutiva.

Pensiero simile a quello di Adolfo Urso, ministro delle Imprese, che ha parlato di “un grande orgoglio per lo sport italiano”.

Davis, Matteo Renzi esalta “il cuore viola” Berrettini

Nella sfida decisiva contro i Paesi Bassi, già battuti nel girone di qualificazione lo scorso settembre a Bologna, il capitano Filippo Volandri si è affidato a Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Berrettini, letteralmente rinato in questa Coppa Davis, ha battuto in due set Botic van de Zandschulps con un perentorio 6-4 6-2. Il numero uno del mondo, poco dopo, ha superato Tallon Griekspoor 7-6 6-2, regalando la vittoria all’Italia senza la necessità di giocare il doppio.

Matteo Renzi si è soffermato proprio sulla vittoria ottenuta da Berrettini “grande cuore viola” (tifoso della Fiorentina, ndr) per fare i complimenti agli azzurri: “L’Italia porta a casa anche quest’anno la vittoria in Coppa Davis, grazie al solito stratosferico Sinner ma anche al grande cuore Viola di un ritrovato Berrettini. Bravi tutti, a partire dal Presidente Binaghi e dal capitano Volandri. Per chi segue il tennis da tanto tempo, questa esplosione del movimento italiano – compresi i trionfi delle donne – è un’emozione pazzesca. Viva l’Italia, viva il tricolore”, ha scritto il leader di Iv Matteo Renzi su X.