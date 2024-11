Quattro escursionisti bloccati a 1.900 metri d’altezza a Febbio (Reggio Emilia), trovati in ipotermia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Quattro giovani escursionisti sono stati salvati a Febbio, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di tre 19enni e di un 21enne sorpresi dalla bufera mentre si trovavano a 1.900 metri di altezza, nei prezzi del monte Cusna, sull’Appennino Reggiano. Sprovvisti di ramponi, i quattro sono stati sorpresi da una bufera di nevischio e vento che ha creato il cosiddetto “verglas”, una superficie ghiacciata e scivolosa, impossibile da percorrere senza l’attrezzatura adatta.

Provvidenziale intervento del Soccorso Alpino

I quattro escursionisti sono stati salvati nei pressi dell’area “Febbio 2000” dal Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna, intervenuto sul posto con due squadre composte da cinque uomini.

Inoltre, l’operazione di salvataggio è stata condotta con il supporto dei vigili del fuoco. Uno dei quattro escursionisti è stato trasportato in barella perché presentava una condizione di ipotermia più importante. Gli altri tre giovani, invece, presentavano una lieve ipotermia.

Sorpresi dalla bufera mentre tornavano

Il gruppo era arrivato sabato 23 novembre, in serata, nella zona del monte Cusna.

Questa mattina sono ripartiti per rientrare a casa, ma sono stati sorpresi dalla bufera e per questo impossibilitati tornare. La società che gestisce gli impianti di risalita della zona ha provato a mettere a disposizione la seggiovia, ma l’impianto non poteva partire a causa del maltempo.

I quattro escursionisti, due di loro provenienti da Valsamoggia, in provincia di Bologna, sono stati colti di sorpresa dalla bufera di nevischio e vento. In poco tempo terreno ed erba sono diventati una lastra di ghiaccio impossibile da percorrere senza i ramponcini.

L’intervento dell’elicottero

Sono stati gli stessi escursionisti ad avvertire i soccorsi. Dalle stazioni di Castelnovo Monti e Villa Minozzo sono partite le squadre del Soccorso Alpino, coadiuvate dal personale dei vigili del fuco addestrato per i salvataggi in quota.

L’elicottero del 118 di Pavullo, decollato per facilitare i soccorsi, non è potuto atterrare a causa del maltempo.

Le condizioni dei quattro giovani, uno dei quali in stato di ipotermia abbastanza serio da impedirgli di camminare, non destano preoccupazioni particolari e sono in fase di deciso miglioramento dopo il trasporto in ospedale.