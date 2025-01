Bambino italiano morto a Marsa Alam in Egitto, Mattia Cossettini aveva 9 anni: malore improvviso in vacanza

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si chiamava Mattia Cossettini il bambino italiano di 9 anni morto a Marsa Alam in Egitto a causa di un malore improvviso accusato mentre era in vacanza con i suoi genitori. Era di Tavagnacco, in provincia di Udine. La sua famiglia era arrivata in Egitto lo scorso 2 gennaio e sarebbe dovuta rientrare in Italia nella giornata di giovedì 9.

Come è morto Mattia Cossettini a Marsa Alam in Egitto

A ricostruire le ore precedenti al decesso di Mattia Cossettini, anche grazie alle parole del papà Marco, è stato il Corriere della Sera.

Mattia era in gita in barca nelle acque di Marsa Alam quando a un tratto, mentre stava giocando, è svenuto. Quando si è ripreso, avvertiva un forte mal di testa. Il bimbo è stato portato dal medico del resort, che ha pensato a un colpo di calore e che lo ha trattato con flebo e farmaci vari. Il medico ha così deciso di rimandarlo nella sua stanza, dove però la situazione non è migliorata.

Le acque di Marsa Alam.

Marco Cossettini ha raccontato: “Mattia era finito in stato comatoso”. Durante la notte, il bambino è stato così ricoverato, ma la situazione è precipitata ulteriormente. All’alba, il suo cuore ha smesso di battere.

Cosa sia successo non è ancora chiaro: “Non lo sappiamo esattamente, siamo in attesa di capirne di più. Ha sempre avuto una salute di ferro, era un bimbo pieno di vita”, ha detto ancora il papà della piccola vittima.

L’indagine sulla morte di Mattia Cossettini a Marsa Alam

L’ipotesi al momento prevalente per la causa del decesso del piccolo Mattia Cossettini è quella di un’emorragia cerebrale. Sul suo decesso, però, si sono mossi gli inquirenti egiziani, che hanno già ascoltato i medici e i genitori del bimbo.

Il papà Marco non ha risparmiato critiche sui soccorsi: “Mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto. Comunque questo è un ospedale per modo di dire, si è perso un bel po’ di tempo per intervenire“.

Il precedente del piccolo Andrea, anche lui morto in Egitto

La tragedia di Mattia Cossettini ha richiamato alla mente quella dell’inizio di luglio del 2022 a Sharm el Sheikh: Andrea, di 6 anni, morì durante una vacanza con i genitori.

In quell’occasione, i consulenti incaricati dal pm di Palermo giunsero alla conclusione che la causa del decesso del bambino era da ricondursi a una gastroenterite mal curata.