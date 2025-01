Caso Stefania Ascari, accusava Delmastro e rischia indagine per aver rivelato informazioni coperte da segreto

Dopo aver chiesto le dimissioni ad Andrea Delmastro, lo stesso potrebbe capitare alla parlamentare Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle. Quest’ultima, infatti, aveva chiesto l’uscita di scena del sottosegretario alla Giustizia per il caso Alfredo Cospito. Ora la deputata è accusata di essersi mossa allo stesso modo nell’audizione di Michele Santoro su Maurizio Avola, collaboratore di giustizia.

Stefania Ascari nei guai?

La vicenda è riportata da Il Giornale: il 27 novembre Stefania Ascari avrebbe rivelato informazioni su Maurizio Avola coperte da segreto nel corso dell’audizione di Michele Santoro in Commissione Antimafia. Avola, ricordiamo, è il collaboratore di giustizia presumibilmente coinvolto nella strage di via d’Amelio in cui perse la vita Paolo Borsellino.

Per questo motivo l’ex conduttore di Servizio Pubblico, il 2 dicembre, ha inviato due lettere: la prima indirizzata alla presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo e l’altra alla stessa Stefania Ascari.

Fonte foto: IPA Dopo le accuse ad Andrea Delmastro, la parlamentare Stefania Ascari è accusata di aver divulgato informazioni coperte da segreto

Nella lettera Michele Santoro accusa la deputata grillina di aver “riferito informazioni su cui è posto un vincolo di vietata divulgazione” con lo scopo – secondo Il Giornale – di screditare il pentimento di Maurizio Avola. Il collaboratore di giustizia, infatti, ha escluso la presenza di personalità estranee a Cosa Nostra nel momento in cui caricava l’esplosivo nell’autobomba usata per uccidere Borsellino e la sua scorta.

Secondo indiscrezioni pubblicate da Il Giornale la presidente Colosimo si sarebbe già mossa inviando una segnalazione alla Procura di Roma.

La replica della deputata

Il Giornale ha divulgato una nota della deputata M5S, che riferisce: “Nel porre in commissione Antimafia una domanda a Michele Santoro, non ho rivelato informazioni coperte da segreto“. Ancora, Ascari precisa che l’audizione in questione sarebbe stata quella dell’avvocato Fabio Repici “che aveva chiesto la secretazione solo per ragioni di sua strategia difensiva” per impedire che questa venisse fuori subito e attendere “che egli stesso esaminasse con Maurizio Avola in un’udienza davanti al Gip di Caltanissetta”.

L’udienza, infine, si è tenuta il 25 e il 26 giugno 2024. Nella stessa nota Ascari precisa che “l’avvocato Repici ha chiesto la desecretazione dell’audizione” dal momento che erano venute meno le ragioni della sua richiesta di secretazione.

Le accuse ad Andrea Delmastro

Nel 2023, durante un’interrogazione nel corso di un question time alla Camera, Stefania Ascari e altri deputati avevano chiesto le dimissioni di Andrea Del Mastro finito a processo per il caso Alfredo Cospito, sul quale il sottosegretario avrebbe divulgato informazioni segrete che riportavano i dialoghi tra l’anarchico e alcuni mafiosi condannati al 41-bis.

Per questo motivo Salvo Sallemi, deputato di Fratelli d’Italia nonché componente della Commissione Antimafia parla di “beffardo paradosso: si tratta della stessa accusa che proprio la deputata grillina aveva rivolto ingiustamente al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro”.