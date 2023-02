Caso Cospito, le intercettazioni che Delmastro non poteva divulgare: cosa hanno detto i boss all'anarchico

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

L’intervento in Aula sul caso Cospito del deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, nonché vice presidente del Copasir, ha alzato un polverone politico e mediatico facendo finire al centro del dibattito le norme che regolano i rapporti tra l’amministrazione dello Stato, il Parlamento, le procure e il sistema carcerario.

A passare all’onorevole le informazioni sui recenti colloqui con i mafiosi che hanno coinvolto l’anarchico detenuto al 41 bis è stato il collega di partito e sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. A seguito di quanto accaduto a Montecitorio l’opposizione ha subito chiesto le dimissioni di entrambi gli esponenti Fdi.

L’importanza degli atti sensibili

Trattandosi di informazioni che dovrebbero essere coperte dal riserbo, in quanto contenenti possibili notizie di reato, i dialoghi dei boss mafiosi reclusi al 41 bis, anche se riportati indirettamente, non sarebbero dovuti circolare in Parlamento. A vagliarli, teoricamente, dovrebbe essere prima un magistrato, che ha la facoltà di decidere cosa farne.

Lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito “sensibili” le informazioni trapelate, aggiungendo che per la loro comunicazione in Aula era necessario fare “una verifica preventiva”.

Il passaggio di informazioni

Ma come sono arrivati gli atti sensibili a Donzelli? Come ricostruisce ‘Repubblica’, la Direzione generale Detenuti e trattamento del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) ha inviato per email al ministro della Giustizia il file con le relazioni di servizio su Alfredo Cospito, detenuto allora ancora a Bancali, a Sassari.

I documenti erano stati prodotti dagli operatori del Gruppo operativo mobile (Gom) che, durante i passeggi di socialità nel carcere ascoltano, registrano e riportano le conversazioni tra i reclusi.

Di norma gli atti finiscono alla Direzione nazionale antimafia e alla Distrettuale competente ma, in questo caso, essendo stati richiesti dallo stesso Nordio, sono stati mandati anche al suo capo di Gabinetto e al sottosegretario Delmastro, titolare della delega al Dap.

I contenuti di alcune delle relazioni sono così stati riferiti a Donzelli tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio. Fra questi anche quelli che riportano la visita in cella all’anarchico dei quattro deputati del Pd Serracchiani, Verini, Orlando e Lai, che ha scatenato la bagarre in Aula.

Il dialogo con i mafiosi al 41 bis

Nel cortiletto del carcere sassarese Cospito ha intrattenuto delle conversazioni con il boss della ‘ndrangheta Francesco Presta e con l’uomo dei Casalesi Francesco Di Maio.

Il primo lo ha esortato a continuare la protesta per l’abolizione del 41 bis a tutti i detenuti (l’anarchico è in sciopero della fame da oltre 100 giorni).

“Devi mantenere l’andamento, vai avanti – gli ha detto Presta – sarebbe importante che la questione arrivasse a livello europeo e magari ci levassero l’ergastolo ostativo”. E Cospito ha risposto: “Fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma”.

Sulla stessa linea Francesco Di Maio: “Pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato”. Sul caso proseguono le indagini della procura.