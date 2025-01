Femminicidio - suicidio a Gualdo Tadino, Eliza Feru uccisa dopo il viaggio di nozze: la versione degli amici

Dopo il viaggio di nozze Eliza Feru non era più la stessa. E nemmeno Daniele Bordicchia, che avrebbe sorpreso dei messaggi sospetti nel telefono della moglie e si sarebbe convinto di un tradimento. Sono le novità che emergono dal femminicidio – suicidio di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, secondo le parole degli amici della coppia.

La presunta crisi prima del femminicidio-suicidio

La mattina di martedì 7 gennaio le telecamere di Mattino Cinque sono arrivate di fronte all’abitazione di Gaifana, frazione di Gualdo Tadino, in cui vivevano Daniele Bordicchia ed Eliza Stefania Feru.

Due amici hanno ricostruito l’ultimo anno di convivenza della coppia, convolata a nozze nel maggio 2024 – il giorno 23, secondo un vicino – per poi partire in luna di miele per l’Egitto nei giorni a cavallo tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre.

"Quando sono tornati è iniziata una crisi perché lui ha scoperto dei messaggi sul telefono di lei", dice un’amica di Eliza. Dopo aver trovato quei messaggi Daniele Bordicchia avrebbe sospettato che "lei lo stesse tradendo", ma Eliza lo avrebbe rassicurato spiegando che "era soltanto un amico", negando quindi il presunto tradimento.

Tuttavia, per almeno due settimane Eliza Feru si sarebbe allontanata dal tetto coniugale mentre lui ripeteva che "non poteva stare senza di lei" ammettendo di sentirsi "abbastanza disperato". Al ritorno di Eliza in casa tutto sarebbe tornato normale, ma l’amica riferisce che progressivamente la donna si sarebbe "vista sempre di meno", incontrando meno spesso gli amici e limitando in generale le sue uscite.

Le frasi di Daniele su Facebook

Nella sezione "informazioni su Daniele" sul profilo Facebook di Daniele Bordicchia è possibile leggere la bio scritta dal 39enne autore del femminicidio-suicidio. In un grafico Bordicchia si presentava come "50% maturo", "60% dolce" ma anche "90% vendicativo" e "100% pazzo". Analizzando a fondo emerge che Daniele aveva copia-incollato queste informazioni da un altro profilo di un certo Francesco, un dettaglio che si nota immediatamente sopra il grafico nella scritta: "Su Francesco".

Ancora, sotto la voce "citazioni preferite" il 39enne aveva scritto: "Se mi rispetti io ti rispetto altrimenti ti cancello dalla faccia della terra". L’inviata di Mattino Cinque ha chiesto un parere a un amico dell’uomo, che ha risposto: "A noi, come amici, ci casca veramente un coccio sulla testa".

La tragedia di Gualdo Tadino

Stando a una prima ricostruzione degli investigatori i tragici fatti risalirebbero alle 23 di sabato 4 gennaio. Secondo gli inquirenti la coppia potrebbe aver litigato e per questo Eliza Feru avrebbe scelto di dormire sul divano del salotto. Daniele Bordicchia, quindi, potrebbe aver atteso che la moglie di addormentasse per poi esploderle contro un colpo di pistola a distanza ravvicinata.

Poco dopo il 39enne sarebbe tornato nella camera da letto per togliersi la vita, puntando l’arma contro la propria tempia. Per questo motivo, secondo Perugia Today da fonti investigative, Daniele Bordicchia potrebbe aver pianificato la tragedia attendendo che la moglie crollasse in un sonno profondo. Le indagini sulle dinamiche e sul movente, tuttavia, sono ancora in corso.