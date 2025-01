Marito e moglie trovati morti a Gualdo Tadino vicino Perugia, parlano i vicini: "Mai sentito un litigio"

La comunità di Gualdo Tadino è ancora sconvolta per il presunto femminicidio-suicidio consumatosi in provincia di Perugia. Secondo una prima ricostruzione Daniele Bordicchia, 39 anni, avrebbe ucciso la moglie Eliza Stefania Peru, 30 anni, per poi rivolgere la pistola contro di sé. I vicini riferiscono di non aver mai percepito alcun segnale di tensione nella coppia.

Femminicidio-suicidio, parlano i vicini e il sindaco

La mattina di domenica 5 gennaio le telecamere del Tg Regionale Rai hanno raggiunto l’esterno della villetta di Gualdo Tadino, alle porte di Perugia, in cui si è consumata la tragedia.

L’inviato ha raccolto le testimonianze dei vicini, comprensibilmente e visibilmente scossi per l’accaduto. Soprattutto, i residenti si dimostrano increduli dal momento che – secondo la loro memoria – la coppia non avrebbe manifestato alcun segnale di tensione.

Fonte foto: ANSA I carabinieri all’interno della villetta di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove Daniele Bordicchia avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie Eliza Stefania Peru prima di togliersi la vita

In primo luogo nessuno avrebbe sentito i colpi di pistola. “Niente, assolutamente niente”, riferisce un vicino ai microfoni del Tg Regionale Rai. Lo stesso “niente” riguarda le possibili liti che potrebbero aver portato al tragico epilogo: “Erano due persone normalissime“, conclude lo stesso vicino.

Un altro residente conferma l’apparente stabilità che distingueva la coppia: “Si erano sposati il 23 maggio, mi pare”, per poi partire per l’Egitto in viaggio di nozze. Parole analoghe arrivano da Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino: “Nulla lasciava presagire un epilogo del genere, una tragedia così grande per l’intera comunità”.

La tragedia di Gualdo Tadino

Secondo la stampa nazionale quello di Gualdo Tadino sarebbe un femminicidio-suicidio. Da una prima ricostruzione emerge che il dramma si sarebbe consumato la sera di sabato 4 gennaio.

La madre e la sorella di Daniele Bordicchia, preoccupate per le mancate risposte alle telefonate e i messaggi, la mattina di domenica 5 gennaio hanno raggiunto l’abitazione in cui il 39enne viveva insieme alla moglie. Nel salotto della casa la tragica scoperta: i corpi dei due coniugi giacevano sul pavimento privi di vita.

Secondo gli inquirenti Bordicchia avrebbe sparato alla moglie per poi rivolgere l’arma contro di sé, togliendosi la vita.

Chi erano le vittime

Daniele Bordicchia ed Eliza Stefania Peru non avevano figli. La coppia era convolata a nozze nel maggio 2024 per poi partire per l’Egitto in luna di miele. Daniele, secondo una prima ricostruzione, lavorava come guardia giurata in un istituto mentre la donna lavorava come operatrice socio-sanitaria presso l’istituto Serafico di Assisi. Eliza era attesa la mattina di domenica 5 gennaio per il consueto turno di lavoro, ma era già morta.

Bordicchia avrebbe usato la sua pistola d’ordinanza prima contro la moglie e poi contro di sé. Le indagini per rimettere in ordine tutti i tasselli del dramma sono ancora in corso.