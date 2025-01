Coppia morta in casa a Gualdo Tadino a Gaifana vicino Perugia, ipotesi di omicidio - suicidio: le indagini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione nella frazione di Gaifana. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini, tra le ipotesi al vaglio quella che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Come riporta Ansa, il ritrovamento della coppia è stato fatto attorno alle 10 di oggi, domenica 5 gennaio, in un’abitazione di Gaifana, frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

Stando alle prime informazioni, i corpi privi di vita di marito e moglie sono stati ritrovati all’interno della casa in cui abitavano.

Il Messaggero riporta che le vittime sono Daniele Bordicchia, guardia giurata di 39 anni, ed Eliza Stefania, operatrice socio-sanitaria 30enne, originaria della Romania.

I due erano sposati da pochi mesi, dal maggio 2024, e non avevano figli.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

Nella casa sono arrivati anche il medico legale e gli specialisti del Ris per i primi accertamenti, oltre al magistrato di turno della procura di Perugia.

Ipotesi omicidio-suicidio

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori quella che possa trattarsi dell’ennesimo caso di femminicidio-suicidio.

Il Messaggero riporta che all’interno dell’abitazione è stata trovata una pistola, detenuta regolarmente dall’uomo.

L’ipotesi prevalente è che l’uomo abbia ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Se confermato, si tratterebbe del primo femminicidio del 2025.

I carabinieri stanno anche cercando di capire se, come sembra, da qualche tempo ci fossero dei problemi all’interno della coppia.

Notizia in aggiornamento