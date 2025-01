"C'è ancora domani" tra i film ammessi agli Oscar, cosa significa per Paola Cortellesi: 17 gennaio data clou

Scatta la corsa alle nomination per gli Oscar 2025 e l’Italia punta tutto sulla candidatura del film campione d’incassi di Paola Cortellesi C’è ancora domani. Alcune notizie circolate su diverse testate vorrebbero l’opera, esordio alla regia dall’attrice romana, nella lista delle pellicole eleggibili per il premio di miglior film. In realtà il titolo non compare nell’elenco dei 207 film che potrebbero entrare in lizza per il premio, ma potrà concorrere alla nomination per altre statuette.

I film ammessi agli Oscar

In vista dell’annuncio del 17 gennaio delle nomination per la 97esima edizione dei premi Oscar, l’Academy ha reso nota la lista Reminder list of productions eligible fot the 97th Academy awards dei 323 film in possesso dei requisiti per ricevere un riconoscimento e l’elenco dei best picture reminder list che comprende i 207 titoli eleggibili come miglior film.

Contrariamente alle notizie diffuse dopo la pubblicazione dei titoli papabili, il film di Paola Cortellesi appare con il titolo inglese There’s still tomorrow nella prima lista, ma non in quella come miglior film.

Il caso di C’è ancora domani

Tra i requisiti necessari per rientrare nella corsa come Best picture non ci sono giudizi di merito da parte dell’Academy, ma soltanto criteri tecnici, come ad esempio essere stati nelle sale di alcune grandi città degli Stati uniti per almeno 7 giorni nell’arco del 2024.

Il motivo dell’esclusione del film di Paola Cortellesi sarebbe però da rintracciare a monte e avrebbe a che fare con le tempistiche di distribuzione della pellicola: uscendo in Italia a fine ottobre 2023, la pellicola non sarebbe rientrata, infatti, nelle stringenti regole dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) per la presentazione della candidatura a miglior film.

La reazione di Paola Cortellesi dopo le voci sugli Oscar

Ai microfoni dell’Ansa è intervenuta la stessa Paola Cortellesi, commentando il caso:

“Sono grata a Greenwich Entertainment, distributore americano del film, per aver creduto in C’è ancora domani e averlo presentato tra i film eleggibili agli Oscar. Ora, chiariamoci: in questo campionato Usa, le probabilità che C’è ancora domani entri nelle cinquine degli Academy Awards sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell’anno del Giubileo, ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all’interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane. Ora direi invece di concentrarci a fare tutti un gran tifo per il meritevole candidato del nostro Paese, lo splendido Vermiglio di Maura Delpero”.

Quale premio Oscar potrebbe vincere il film

Ma quale premio Oscar potrebbe vincere il film di Paola Cortellesi?

Lo spiega una nota diffusa da Ansa:

“C’è ancora domani è eleggibile all’Oscar 2025 nelle tre categorie Miglior sceneggiatura, Miglior regia e Miglior attrice protagonista. Il film era stato proposto alla commissione italiana per concorrere nella categoria Miglior film straniero nella selezione del settembre 2023, prima della sua uscita (26 ottobre). Non è stato possibile ripresentarlo nel 2024 perché non rientrava più nei parametri di selezione. Nel frattempo, il film è uscito in 126 Paesi, compresi gli Usa. Il distributore americano lo ha iscritto ed è stato ammesso dall’Academy a partecipare tra i 323 film usciti negli Stati Uniti, in una competizione che comprende i maggiori titoli di tutto il mondo”.

Il successo di Paola Cortellesi

Grazie ai 36,8 milioni di incassi e ai 5,4 milioni di spettatori C’è ancora domani, è stato il film più visto del 2023 nel nostro Paese, decimo tra i film che hanno incassato di più nella storia e al quinto posto tra i film italiani di maggior successo, rimanendo in programmazione continuativa per 22 settimane (fino al 21 marzo 2024).

Presentato come film d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2023, la pellicola ha conquistato il Premio speciale della Giuria e Premio del pubblico, cui sono seguiti 6 David di Donatello per Miglior regista esordiente a Paola Cortellesi, Migliore sceneggiatura originale a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, Miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, David dello spettatore e il David Giovani.

Un successo deflagrato anche fuori dai confini italiani e arrivato nelle sale di altri 126 Paesi, anche in Corea del Sud, Hong Kong, diventando il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni.

Anche se non potrà concorrere per l’Oscar al miglior film, l’uscita negli Stati Uniti nel 2024 permetterà a C’è ancora domani di rientrare potenzialmente nelle cinquine delle categorie dedicate agli interpreti o in quelle tecniche.