Trionfo per Paola Cortellesi ai David di Donatello ma il miglior film è "Io capitano": tutti i premi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Incetta di premi per Paola Cortellesi e il suo film “C’è ancora domani“, che però non è il miglior film ai David di Donatello 2024: a vincere è “Io capitano” di Matteo Garrone. Alla Cortellesi vanno altri premi prestigiosi, mentre Emanuela Fanelli ottiene anche il David come migliore attrice non protagonista. Molti i riconoscimenti per il film di Garrone, che viene premiato anche per la miglior regia. Bene”Palazzina Laf” di Riondino (miglior attore protagonista). Dallo studio 5 di Fellini e da altre location esclusive, la serata è andata in onda su Rai1 in una trasmissione condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, con le coreografie di Luca Tommassini e moltissimi ospiti.

David di Donatello 2024: i premi per Paola Cortellesi e “C’è ancora domani”

Doveva essere la serata di Paola Cortellesi e così è stato, almeno fino all’annuncio finale. La sessantanovesima edizione dei premi David di Donatello non vede “C’è ancora domani” come miglior film, con il premio che va a “Io capitano“.

Paola Cortellesi riceve invece il David per il miglior esordio alla regia e come migliore attrice protagonista, oltre al David dello spettatore e quello dei Giovani. “C’è ancora domani” valorizza anche Emanuela Fanelli, premiata come migliore attrice non protagonista.

Fonte foto: ANSA

Incetta di premi per Paola Cortellesi e “C’è ancora domani” ai David di Donatello 2024

I premi per “Palazzina Laf” e “Io Capitano”

“Io capitano” di Matteo Garrone, invece, viene premiato anche per la miglior regia. Al film vanno inoltre il premio per la miglior fotografia (di Paolo Carnera), per il miglior montaggio (di Marco Spoletini) e il miglior produttore (Archimede, Rai Cinema, Pathe e Tarantula).

Gli altri premi al film di Garrone sono per i migliori effetti visivi (Laurent Creusot e Massimo Cipollina) e il miglior sonoro (Maricetta Lombardo, Daniela Bassani, Mirko Perri e Gianni Pallotto).

“Palazzina Laf” dà lustro ai suoi interpreti maschili: Michele Riondino è il miglior attore protagonista, Elio Germano non protagonista. Il brano scelto per il film, “La mia terra” di Diodato, è la miglior canzone originale.

Gli altri David di Donatello 2024

Il David per la miglior sceneggiatura non originale va a “Rapito” di Marco Bellocchio e Susanna Nicchiarelli. Al film di Bellocchio vanno anche il miglior trucco e le migliori acconciature (Enrico Iacoponi e Alberta Giuliani)

Il film ottiene anche il premio per i migliori costumi (a Sergio Ballo e Daria Calvelli) la miglior scenografia (di Andrea Castorina) e arredamento (di Valeria Vecellio).

I Subsonica incassano il David per la migliore composizione con il film “Adagio”. Mario Martone viene premiato invece per il miglior documentario: è “Laggiù qualcuno mi ama”, dedicato al compianto Massimo Troisi. “The Meatseller” di Margherita Giusti è il miglior cortometraggio, “Anatomia di una caduta” il miglior film internazionale.

Momenti importanti anche per i David speciali, con i premi alla carriera a Giorgio Moroder, celebrato con l’interpretazione di “I feel love” eseguita da Giorgia, all’attrice Milena Vukotic e al giornalista Vincenzo Mollica che viene celebrato con una standing ovation.