Arrestata a Milano la borseggiatrice diventata virale per un video, aveva rubato il portafoglio a un turista

La polizia ha arrestato due ragazze di 20 e 24 anni, di cittadinanza bosniaca, per aver rubato il portafogli a un turista giapponese in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. Una delle due era diventata virale sui social per un video nel 2023.

Arrestate due borseggiatrici a Milano

La sesta sezione della squadra mobile di Milano ha arrestato due ragazze bosniache di 20 e 24 anni, residenti nel campo nomadi di Baranzate, nell’area della città metropolitana del capoluogo lombardo.

Secondo la ricostruzione dell’agenzia di stampa Ansa, le due avrebbero collaborato per rubare il portafogli a un turista giapponese di 59 anni che si trovava in piazza Duca d’Aosta, fuori dall’edificio della Stazione Centrale di Milano.

Le due ragazze sono state arrestate quando hanno prelevato del denaro con la carta di credito del turista, e sono risultate già note alle autorità per furti commessi in passato, ma non solo.

Il video virale del 2023

La polizia aveva già avuto a che fare con entrambe le borseggiatrici che sono state arrestate per il furto in piazza Duca d’Aosta a Milano, nella giornata del 2 febbraio.

La 20enne è stata riconosciuta come destinataria di un avviso orale del questore, un provvedimento che viene riservato a persone ritenute più propense al crimine per comportamenti noti alle forze dell’ordine che non hanno determinato però un arresto.

Una delle due ragazze inoltre era diventata virale nel febbraio del 2023, quando un video, condiviso anche dal leader della Lega Salvini, in cui la giovane diceva: “Rubiamo tutti i giorni, è il nostro lavoro, dobbiamo rubare”.

Le accuse contro le borseggiatrici

Entrambe le ragazze arrestate dalla polizia sono state accusate di furto aggravato, per aver borseggiato il turista giapponese e per aver tentato di prelevare denaro attraverso una delle sue carte di credito.

La più giovane delle due, la ragazza di 20 anni, è stata denunciata anche perché scoperta in violazione di un foglio di via obbligatorio che le imponeva di non recarsi nel comune di Milano per 3 anni. Il provvedimento era stato emesso nel 2022 ed era quindi ancora valido per alcuni mesi.