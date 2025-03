Donald Trump spinge Tesla di Elon Musk dopo il crollo in Borsa: lo spot alla Casa Bianca, con tanto di appunti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump ha deciso di promuovere il brand Tesla di Elon Musk dopo il crollo delle azioni della società registrato in Borsa. Lo ha fatto con uno spot alla Casa Bianca, nel cui cortile è apparsa un’auto rossa. Presente anche lo stesso Elon Musk, che si è presentato con un cyber truck.

Lo spot di Donald Trump per Tesla di Elon Musk

Dopo il crollo registrato da Tesla in Borsa, Donald Trump ha espresso il suo sostegno al brand di Elon Musk con uno spot alla Casa Bianca. Il presidente Usa è salito a bordo di una Tesla rossa apparsa nel cortile della White House, commentando quanto fosse tecnologica. Presente anche Elon Musk, arrivato con un cyber truck.

“Lui non mi ha mai chiesto un favore. Gli ho detto: ‘Sai Elon, non mi piace quello che ti sta succedendo e Tesla è una grande azienda’” ha detto Donald Trump, che in mano aveva alcuni appunti, davanti ai giornalisti. Il presidente Usa ha poi aggiunto: “Dal nostro punto di vista si tratta di auto americane prodotte in America. Lui dà lavoro a migliaia di persone. Non mi ha mai chiesto nulla. Ha costruito questa grande azienda e non dovrebbe essere penalizzato perché è un patriota. Lui è un patriota incredibile e non so neanche se sia repubblicano”.

Fonte foto: Getty Images

Gli appunti di Donald Trump durante lo spot pro Tesla alla Casa Bianca.

Il messaggio di Donald Trump a chi manifesta contro Tesla

Donald Trump ha anche rivolto un messaggio a chi protesta contro Tesla: “Lasciatemelo dire, voi (manifestanti contro Tesla, ndr) fatelo contro Tesla o contro ogni altra azienda, noi vi prenderemo e passerete l’inferno“.

Perché le azioni di Tesla sono crollate in Borsa

Da quando è tornato alla Casa Bianca da presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump ha dato a Elon Musk il potere di tagliare le spese del governo federale e gli organici in qualità di capo del Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE). Le mosse di Musk, così come alcuni suoi commenti pubblici, hanno scatenato diverse proteste.

L’agitazione ha anche impattato sul brand Tesla, che ha registrato un calo di vendite in Europa e il crollo delle azioni, legato anche alle preoccupazioni dei mercati sulla tenuta dell’economia statunitense con la guerra commerciale in atto a causa dei nuovi dazi americani.

Nell’ultimo periodo, ci sono state anche diverse segnalazioni di auto Tesla vandalizzate. Alcuni proprietari di veicoli elettrici hanno persino apposto adesivi sulle loro automobili in cui affermavano di averli acquistati “prima che Elon impazzisse”.