Furti con spaccata a Ispica nel Ragusano: un uomo e una donna arrestati dopo un lungo inseguimento

Due persone sono state arrestate per spaccate a Ispica (Ragusa), dopo un’operazione congiunta delle forze dell’ordine. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip di Siracusa a seguito di due episodi avvenuti a febbraio.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Commissariato di P.S. di Modica e la Stazione dei Carabinieri di Ispica hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati emessi per le due spaccate commesse ai danni di esercizi commerciali di Ispica.

Arresto in flagranza

I malviventi avevano messo a segno un colpo presso una stazione di rifornimento ispicese. Dopo un lungo inseguimento, sono stati bloccati e arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato, trovati in possesso della refurtiva, tra cui denaro e caschi per motociclette.

Tentativo di spaccata fallito

Poche ore prima, l’uomo e la donna, destinatari della misura cautelare, avevano tentato invano una spaccata in un bar tabacchi in contrada Marza. In quell’occasione, l’intervento dei militari della locale stazione dei Carabinieri ha permesso di deferire i due anche per questo episodio.

Conferma della custodia cautelare

Essendo sopravvenuta la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria di Siracusa, il gip aretuseo ha emanato una nuova ordinanza che conferma la custodia cautelare in carcere per l’uomo trentenne e la sua complice ventinovenne, entrambi pregiudicati di Rosolini. I due si trovano rispettivamente al carcere di Ragusa e in quello femminile di Catania.

