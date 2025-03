Milano, traffico di cellulari e pc rubati nella sala giochi: trovata refurtiva dal valore di 22 mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Milano per ricettazione dopo che la Polizia di Stato ha sequestrato 22 telefoni cellulari e 2 notebook, tutti proventi di furto, per un valore complessivo di circa 22mila euro. L’operazione è avvenuta ieri pomeriggio in una sala giochi di viale Marche, a seguito della denuncia di un giovane colombiano.

Denuncia e indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è stato avviato dopo che un ragazzo colombiano di 19 anni si è presentato presso gli uffici di piazza San Sepolcro per denunciare il furto del suo cellulare. Il giovane ha raccontato agli agenti che il telefono gli era stato sottratto mentre si trovava nel Parco Sempione. Grazie alla geolocalizzazione, il dispositivo è stato rintracciato in via Imbonati, conducendo gli agenti alla sala giochi di viale Marche.

Operazione in sala giochi

All’interno della sala giochi, gli agenti hanno utilizzato i monitor delle telecamere di sorveglianza per individuare e monitorare i movimenti dei due arrestati e di un terzo uomo, che è riuscito a fuggire. Gli agenti hanno osservato uno scambio tra un uomo ignoto e il 45enne, che ha ricevuto un cellulare rubato in cambio di denaro. Successivamente, il 36enne si è avvicinato al 45enne consegnandogli un altro cellulare, in cambio di 60 euro, che è risultato essere quello del giovane colombiano.

Arresti e sequestri

Intervenendo prontamente, i poliziotti sono riusciti a bloccare i due cittadini marocchini, che hanno tentato di sottrarsi al controllo. Il 45enne, trovato in possesso dei due cellulari acquistati poco prima, ha cercato di disfarsi del suo zaino, dove sono stati rinvenuti ulteriori 19 smartphone e 2 pc portatili, tutti avvolti in carta stagnola. È stato indagato in stato di libertà per il medesimo reato. Il 36enne, invece, è stato trovato in possesso dei 60 euro e, oltre ad essere arrestato per ricettazione, è stato indagato in stato di libertà per non aver rispettato l’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Fonte foto: IPA