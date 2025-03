Arrestata la banda di ladri che terrorizzava gli abitanti della collina torinese: recuperata ingente refurtiva

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti e refurtiva recuperata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Torino. Nei giorni scorsi, i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Chieri, con il supporto delle stazioni dipendenti e della compagnia Torino Oltre Dora, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di una banda di ladri seriali che seminava il panico nella collina del capoluogo piemontese e nella provincia. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, due cittadini di origine albanese, di trentatré e cinquantadue anni, entrambi con precedenti specifici, sono stati fermati. Un terzo membro della banda è stato raggiunto dalla misura mentre era già detenuto presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino per un’altra causa.

Refurtiva e strumenti sequestrati

Durante le perquisizioni, è stata rinvenuta refurtiva del valore di diverse decine di migliaia di euro, 22.500 euro in contanti e svariati arnesi da scasso. Tutti gli oggetti sono stati presi in carico in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari.

Convalida dei fermi

I fermati sono stati tradotti in carcere presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino, accusati di furti in abitazione in concorso. Nei giorni successivi, il provvedimento è stato convalidato secondo le modalità e i tempi previsti. È importante sottolineare che, essendo i provvedimenti emessi durante le indagini preliminari, vige la presunzione di non colpevolezza per i soggetti coinvolti.

Fonte foto: IPA