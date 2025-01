Violenza sessuale fuori dall'Alcatraz di Milano, ragazza e fidanzato aggrediti da 12 persone: un arresto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Prima il tentativo di rapina, poi le molestie e la violenza sessuale. Un 36enne egiziano è stato arrestato a Milano per aver aggredito, insieme a un’altra decina di complici, una coppia di fidanzati fuori dalla discoteca Alcatraz, in via Valtellina. L’uomo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri dopo l’iniziale intervento degli addetti alla security del noto locale meneghino. Sono in corso le indagini per identificare i restanti componenti del gruppo.

La violenza sessuale fuori dall’Alcatraz di Milano

L’episodio ha avuto luogo nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio, intorno alle 4.30. La vittima, una studentessa pugliese fuori sede di 19 anni, si trovava con il fidanzato (un 21enne siciliano) all’esterno della discoteca, nel cortile che dà sul parcheggio di un supermercato vicino.

Come riportato dal Corriere della Sera, a un certo punto un gruppetto composto da 10 o 12 individui si sarebbe avvicinato alla coppia. Il branco avrebbe tentato di derubare il portafoglio e lo smartphone del ragazzo, oltre che la borsetta della giovane.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà La violenza si è consumata fuori dall’Alcatraz, noto locale milanese in via Valtellina 25

Uno di loro avrebbe anche iniziato a palpeggiare “nelle parti intime” la 19enne, poco prima dell’intervento della security dell’Alcatraz.

L’intervento dei buttafuori

Giunti sul posto, i buttafuori del locale hanno cercato di bloccare uno degli aggressori.

Alla scena ha assistito una pattuglia dei carabinieri della stazione Porta Garibaldi, che in quel momento era di passaggio in via Valtellina.

Le forze dell’ordine sono quindi riuscite a fermare il 36enne, che era inseguito dagli uomini della security.

L’arresto

L’uomo arrestato è un 36enne egiziano, Hassan Mansour Hassan Mohamed, residente a Gorno, in provincia di Bergamo.

L’accusa è di tentata rapina e violenza sessuale.

Il suo coinvolgimento è stato confermato dalle immagini delle telecamere del supermercato vicino, che hanno ripreso quanto avvenuto nel cortile.

L’altro presunto componente del gruppo

Un altro ragazzo, un 20enne che abita a Milano sui Navigli, sarebbe stato indicato dalla ragazza abusata come presunto componente del gruppo di aggressori.

La 19enne non è stata tuttavia in grado di stabilire se il giovane avesse preso parte o meno al tentativo di rapina e alle successive violenze.