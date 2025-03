Ravenna, ruba un pacco nel giardino di una casa e viene trovato con coltello e munizioni: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato a Ravenna per tentato furto aggravato, porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di munizionamento per armi da sparo. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 8 marzo nei pressi di via Porta San Carlo, a seguito di una segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Ravenna.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, una Volante del Commissariato di Lugo è intervenuta rapidamente sul posto. I poliziotti hanno bloccato il giovane, già noto alle forze dell’ordine, che poco prima si era introdotto nel giardino di un’abitazione per appropriarsi di un pacco destinato alla spedizione. Il proprietario, assistendo al furto dalla finestra, ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine e si è messo alla ricerca del presunto ladro.

Recupero della refurtiva

Grazie alla precisa segnalazione di un cittadino, la Volante della Polizia ha individuato il giovane a breve distanza, in una via limitrofa. Il sospettato, che nel frattempo aveva abbandonato la refurtiva per strada, è stato trovato in possesso di un coltello multiuso e un proiettile per arma da sparo.

Provvedimenti giudiziari

Il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, il Questore di Ravenna, dr. Lucio Pennella, ha emesso nei confronti dell’indagato un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Lugo per tre anni, valutandone la pericolosità sociale.

Fonte foto: IPA