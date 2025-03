Mantova, 58enne in difficoltà economiche minaccia il suicidio: "Pronto Carabinieri? La voglio fare finita"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un salvataggio in extremis il bilancio di un intervento dei Carabinieri a Goito, dove un uomo è stato soccorso dopo aver manifestato intenti suicidi. Lunedì 10 marzo, alle ore 21,25, una telefonata disperata ha messo in allerta la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere (Mantova). L’uomo, in stato confusionale, ha dichiarato di voler ingerire candeggina a causa di difficoltà economiche: “Pronto Carabinieri? La voglio fare finita. Non ne posso più…”.

Intervento decisivo dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operatore della centrale ha gestito la situazione con sangue freddo, mantenendo l’uomo al telefono per quasi 30 minuti. Nel frattempo, una pattuglia delle Stazioni di Goito e Monzambano è stata inviata sul posto. Nonostante un errore iniziale nell’indirizzo fornito dall’uomo, la tecnologia della centrale ha permesso di localizzare correttamente l’abitazione.

Un lieto fine

Quando i militari sono giunti sul posto, l’operatore ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’uomo, un 58nne, è stato tranquillizzato e successivamente trasportato in codice giallo presso l’ospedale civile di Mantova. La sinergia tra l’operatore della centrale e la pattuglia esterna ha portato a un esito positivo, con i Carabinieri che hanno concluso il turno con soddisfazione e felicità per aver salvato una vita.

Fonte foto: IPA