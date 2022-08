Vaiolo delle scimmie, il primo caso a Cuba è un turista italiano: "È in pericolo di vita"

A Cuba è stato registrato il primo caso di vaiolo delle scimmie: si tratta di un turista italiano. A renderlo noto, la scorsa notte, è stato il ministero della Salute Pubblica cubana attraverso un comunicato ufficiale.

Chi è il turista italiano con il vaiolo delle scimmie a Cuba

Il ministero della Salute Pubblica cubana ha reso noto che il cittadino di nazionalità italiana è arrivato nell’isola il 15 agosto scorso. L’uomo alloggiava in una casa in affitto e ha visitato diverse località nelle province occidentali cubane, prima di sentirsi male nella giornata di mercoledì.

Come sta il turista italiano, primo caso di vaiolo delle scimmie a Cuba

Come riporta ancora la nota del ministero della Salute Pubblica di Cuba, il cittadino italiano a cui è stato diagnosticato il vaiolo delle scimmie è “in condizioni critiche, con pericolo per la sua vita“. Al momento si stanno studiando le possibili cause associate che potrebbero aver reso più gravi le sue condizioni di salute. Dopo aver accusato i primi sintomi generali nella giornata di mercoledì 17 agosto, le sue condizioni di salute sono poi progressivamente peggiorate. Nella giornata di giovedì giovedì, l’uomo è stato ricoverato in ospedale per “trattamenti intensivi, arrivando in arresto cardiaco, dal quale poi è guarito”.

Fonte foto: iStock - angelp La diagnosi di vaiolo delle scimmie per il cittadino italiano a Cuba è stata confermata dai test effettuati al Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourí.

Vaiolo delle scimmie, la situazione in Italia

Il Ministero della Salute italiano ha attivato un Sistema di sorveglianza con Regioni e Province autonome sui casi di vaiolo delle scimmie nel nostro Paese e pubblica un bollettino ogni martedì e venerdì. Il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie è stato confermato il 20 maggio 2022.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 23 luglio 2022 il vaiolo delle scimmie (noto in ambito internazionale come “monkeypox”) “emergenza sanitaria globale“.

In Italia, i casi di vaiolo delle scimmie mostrano una tendenza alla stabilizzazione, la situazione è sotto costante monitoraggio e non si ritiene debba destare particolari allarmismi, come sottolineato dal direttore generale della Prevenzione sanitaria Gianni Rezza nel comunicato del 23 luglio.