Papa Francesco in lieve miglioramento: continuano le terapie al Gemelli, la prognosi resta riservata

Le condizioni di Papa Francesco restano stabili e mostrano un lieve miglioramento, come confermato dall’ultimo bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il Pontefice continua a rispondere bene alle terapie, non ha avuto episodi febbrili e i parametri clinici sono sotto controllo. Gli scambi gassosi sono migliorati e i valori ematochimici restano stabili. Tuttavia, i medici mantengono la prognosi riservata per prudenza, proseguendo il monitoraggio.

Come sta Papa Francesco

Come riporta Ansa, il quadro generale del Pontefice appare rassicurante, anche se la prudenza resta d’obbligo. Il personale sanitario del Policlinico Gemelli sta seguendo con attenzione l’evoluzione della sua condizione, garantendo una sorveglianza costante e un approccio terapeutico mirato.

La risposta positiva ai trattamenti conferma che l’infezione che lo ha colpito è sotto controllo e che l’organismo del Santo Padre sta reagendo bene.

Fonte foto: ANSA

Candele, fiori e messaggi per Papa Francesco

Nonostante la stabilità clinica, sabato 8 marzo i medici hanno deciso di mantenere un atteggiamento cauto, preferendo osservare ancora per qualche giorno l’andamento della sua ripresa prima di sciogliere la prognosi. Il Papa, nel frattempo, prosegue la fisioterapia motoria e respiratoria, elemento essenziale per supportare la sua convalescenza.

Il sostegno di fedeli e volontari

L’assenza di Papa Francesco dalle celebrazioni pubbliche non ha fermato l’affetto e il sostegno dei fedeli. Nel pomeriggio, diversi gruppi di volontari hanno raggiunto il piazzale del Gemelli per manifestare vicinanza al Pontefice con la preghiera.

Tra loro, numerose rappresentanze delle Misericordie d’Italia, giunte da varie regioni del Paese in occasione del Giubileo del Mondo del Volontariato. Guidati dal vescovo emerito di Prato, Franco Agostinelli, i volontari hanno recitato il rosario davanti alla statua di San Giovanni Paolo II, simbolo della devozione e della speranza per la guarigione del Papa.

Il messaggio sulla tutela della vita

Il Papa, intanto, non ha smesso di far sentire la propria voce su temi a lui cari. In un messaggio inviato ai partecipanti al pellegrinaggio del Movimento per la Vita, letto dal cardinale Pietro Parolin durante una celebrazione nella Basilica Vaticana, il Pontefice ha ribadito l’importanza di difendere la vita in ogni sua fase, dall’infanzia alla vecchiaia.

Nel suo discorso, ha denunciato il rischio di una “cultura dello scarto”, sottolineando che una società giusta non si costruisce eliminando “i nascituri indesiderati, gli anziani non più autonomi o i malati incurabili”.

Ha poi incoraggiato i fedeli a proteggere la maternità e le persone più fragili, ricordando che la vita è sacra e ha un valore inestimabile.