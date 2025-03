Brutale rivolta nel carcere di Avellino, detenuto in fin di vita: 11 arresti per tentato omicidio aggravato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 arresti il bilancio di un’operazione delle forze dell’ordine ad Avellino, dove sono state eseguite misure cautelari in carcere per tentato omicidio aggravato. L’azione è stata condotta a seguito di una rivolta avvenuta il 22 ottobre 2024 presso la Casa Circondariale “A. Graziano”. La violenza è scaturita dalla lotta tra due gruppi criminali per il controllo dei traffici illeciti all’interno del penitenziario.

Indagini e arresti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è stata avviata dopo il grave ferimento di un detenuto, ricoverato in fin di vita in prognosi riservata all’Ospedale “G. Moscati” di Avellino. L’analisi delle immagini e le dichiarazioni raccolte hanno permesso di identificare i responsabili della brutale aggressione conseguente alla contrapposizione tra due distinti gruppi criminali, impegnati a contendersi l’egemonia dei traffici delittuosi all’interno dell’istituto. Sono stati sequestrati corpi contundenti e altri oggetti pertinenti al reato.

Misure cautelari e trasferimenti

L’ordinanza eseguita ha portato all’applicazione di misure cautelari in carcere per tutti gli indagati. Nei giorni successivi al grave fatto di sangue, sono state effettuate perquisizioni straordinarie e trasferimenti dei detenuti ritenuti pericolosi in altre strutture penitenziarie anche di altre regioni.

Impegno delle autorità

Le indagini tempestive e i risultati ottenuti dimostrano l’attenzione della Procura della Repubblica di Avellino alle condizioni di sicurezza e legalità all’interno dell’istituto penitenziario. L’obiettivo è impedire alle organizzazioni criminali di estendere il loro controllo in ambiti che dovrebbero esserne impermeabili.

