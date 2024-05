L'ex tennista Giulia Pairone molestata dal suo allenatore quando era minorenne: condannato a 4 anni e mezzo

Una tennista minorenne denuncia l’allenatore per molestie sessuali e lui viene condannato. Succede a Borgaro, in provincia di Torino dove un 52enne dovrà scontare quattro anni e sei mesi di reclusione.

Condannato un allenatore di tennis per molestie sessuali su minore

All’epoca dei fatti la vittima, Giulia Pairone, era minorenne, la denuncia è scattata nel 2019.

La condanna è stata pronunciata questa mattina, giovedì 30 maggio, in tribunale a Ivrea, dal collegio presieduto dalla giudice Stefania Cugge.

Fonte foto: Getty

La tennista Giulia Pairone in azione nel 2013

I fatti contestati al maestro riguardano il periodo tra che va dal 2011 e al 2013, avvenuti durante gli allenamenti a Borgaro e nel corso di diversi tornei in Italia e all’estero.

Come riporta l’Ansa, nel corso del procedimento sono stati diffusi anche tre video. In uno, in particolare, si sentono frasi sessiste del tecnico che critica la bravura della ragazzina ma esprime diversi apprezzamenti sul suo fisico.

Durante una trasferta, poi, l’ex maestro avrebbe preteso che la giovane dormisse nella sua camera. L’accusa di violenza sessuale è riferita a presunte molestie. I legali del maestro hanno annunciato che presenteranno ricorso in Appello.

Gli episodi durante le trasferte in Turchia, Germania e Stati Uniti

Come specificato da La Stampa, molti episodi di molestie di cui era accusato il maestro sono ormai prescritti.

La sentenza è stata invece pronunciata sulla base di due capi, episodi avvenuti dal 2012 in poi in occasione di tornei in ad Antalya (Turchia), a Salsomaggiore Terme, a Milano, a Berlino e agli Us Open di New York.

I commenti sessisti e il letto condiviso

All’epoca dei fatti era la numero 666 del ranking mondiale ed era considerata una delle speranze del tennis italiano.

In almeno un caso, Pairone era stata costretta a dormire nel letto insieme al suo coach.

L’atleta ha dovuto sopportare pesanti commenti sessisti. Alcuni episodi erano avvenuti anche durante gli allenamenti nel circolo di tennis a Borgaro Torinese.