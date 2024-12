Parla la moglie del superstite attaccato dallo squalo in Egitto: "Voleva salvare l'uomo morto, gridava aiuto"

Tragedia a Marsa Alam, in Egitto. Uno squalo ha attaccato due turisti italiani: Gianluca Di Gioa, 48enne romano, è morto, Peppino Fappani, originario di Genivolta (Cremona), è rimasto ferito nel tentativo di salvare la vittima. A raccontare i dettagli del dramma è stata la moglie di quest’ultimo, Laura, che ha visto l’aggressione dell’animale. La donna ha inoltre riferito che il marito è stato operato e sta bene.

Egitto, squalo attacca turisti italiani: parla la moglie del sopravvissuto

A differenza di quanto emerso inizialmente, Peppino e Gianluca non erano amici. I due uomini non si conoscevano.

“Mio marito Peppino era sulla banchina, nelle acque basse. Ha sentito quest’uomo, che non conosceva ed era un po’ più avanti di lui, che gridava ‘aiuto’, c’erano li anche la moglie e il figlio”, ha spiegato la moglie di Fappani, come riferito dal quotidiano La Repubblica, al sindaco di Soncino (Cremona), Gabriele Gallina.

“Peppino – ha proseguito la donna – è andato verso di lui per aiutarlo, c’era lo squalo che lo stava assalendo e ha assalito anche lui. Ha lottato con lo squalo per un po’, ma è riuscito a divincolarsi“.

“È stato operato e sta bene. Se potessimo, torneremmo in Italia anche oggi ma dipende da cosa dicono i medici”, ha aggiunto la moglie.

Marsa Alam, la moglie di Fappani: “Peppino morso a gambe e braccia”

Laura è ancora sotto shock. Ha visto dal vivo l’attacco dello squalo. Però è lucida nel ricordare ciò che è accaduto. Ha tenuto a chiarire un punto, vale a dire che il marito non si trovava in una zona pericolosa o proibita.

“Per favore dillo – la richiesta di Laura al sindaco di Soncino – che sembra sia andato fuori, dove non doveva, quasi fosse colpa sua e invece non è così, è andato dal 48enne per salvarlo”.

Spazio quindi ai dettagli dei momenti concitati in cui il 69enne si è ritrovato a tu per tu con lo squalo nel tentativo di salvare il 48enne romano: “Mio marito era in acque basse, è corso per andare ad aiutare quell’uomo, la moglie e il bambino sono scappati e sono riusciti ad andare a riva. Lo squalo ha morso Peppino alle gambe e alle braccia“.

“Ha lottato con lo squalo per un po’, poi si è divincolato ed è riuscito a scappare. L’hanno operato, adesso sta bene. Vorremmo tornare indietro subito ma non so se i medici lo terranno ancora qui. Appena potremo, torneremo in Italia”, ha concluso Laura.

Il racconto della figlia di Fappani

Peppino Fappani, professione odontotecnico, è originario di Genivolta ed è molto noto a Soncino, paese di 7.500 abitanti nel Cremonese. Ha un figlio che lavora con lui e una figlia infermiera. Anche quest’ultima, piangendo, ha parlato dell’attacco subito dal padre confidandosi con una cugina.

“Stavano facendo snorkeling nella barriera corallina, papà ha sentito urlare ‘aiuto’ e si è avvicinato, forse pensava che quell’uomo si fosse fatto male contro uno scoglio. Invece lo squalo ha attaccato anche lui: prima alla gamba destra, poi alla sinistra, poi al braccio. Infine lo squalo si è allontanato”, ha raccontato l’infermiera.