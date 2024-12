L'ex attore porno Elanain Sharif assolto in Egitto, lascia il carcere dopo quasi due mesi

Elanain Sharif, ex attore porno di 44 anni residente a Terni, è stato assolto dal tribunale del Cairo e tornerà presto libero dopo quasi due mesi di detenzione. L’uomo, arrestato il 9 novembre in Egitto, era stato accusato di reati legati al suo passato ritenuto immorale dalle autorità locali. L’arresto, avvenuto subito dopo il suo arrivo nella capitale egiziana in compagnia della madre e della moglie, aveva destato clamore e preoccupazione in Italia.

Il processo in Egitto

La prima udienza del processo era stata fissata per il 16 dicembre, ma la vicenda si è trascinata con continui rinvii fino al 30 dicembre, giorno in cui il tribunale ha disposto l’assoluzione e il rilascio di Sharif.

La notizia è stata confermata dall’avvocato Alessandro Russo, che ha seguito il caso dall’Italia, in collaborazione con uno studio legale egiziano.

“Ho parlato con la madre di Elanain ed era profondamente commossa per l’esito positivo dell’udienza”, ha dichiarato Russo al Corriere dell’Umbria. Martedì 31 dicembre Sharif sarà rilasciato e il 2 gennaio è atteso presso il consolato italiano insieme alla madre.

Le accuse contro Elanain Sharif

Le autorità egiziane avevano imputato all’ex attore hard tre gravi capi d’accusa: incitamento al vizio, uso di internet per commettere un reato e danneggiamento dei valori familiari, con pene che potevano arrivare fino a cinque anni di carcere.

L’accusa si basava su materiale diffuso online risalente al periodo in cui Sharif lavorava nell’industria pornografica. Il legale ha sempre sostenuto l’innocenza del suo assistito, sottolineando l’infondatezza delle accuse e la natura retrospettiva di un’azione giudiziaria basata su attività ormai concluse da tempo.

Il supporto della famiglia e delle istituzioni

Durante la detenzione, Sharif ha potuto contare sul sostegno della madre, residente a Foligno, che è riuscita a incontrarlo in carcere grazie alla mediazione dell’avvocato Russo.

Anche il consolato italiano al Cairo ha seguito il caso da vicino, inviando un rappresentante alle udienze in qualità di osservatore.

L’arresto aveva sollevato proteste e appelli, tra cui quello di Mariagiovanna Ferrante, amica di Sharif e anche lei attrice pornografica nota con il nome d’arte Mary Rider.

La fine di un incubo

La liberazione di Elanain Sharif in Egitto segna la fine di un’esperienza traumatica che ha messo in luce le rigide interpretazioni morali del sistema giudiziario egiziano.

Tuttavia, la possibilità di un appello impone prudenza. Per il momento, Sharif potrà tornare alla sua vita in Italia, riabbracciando i suoi cari e lasciandosi alle spalle questa vicenda giudiziaria.