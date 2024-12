Oroscopo 2025 di Paolo Fox, i segni favoriti per il nuovo anno tra la guerra e l'intelligenza artificiale

Appuntamento immancabile ormai da anni, Paolo Fox lancia il suo oroscopo anche per il 2025. Secondo l’astrologo Leone, Sagittario, Toro e Scorpione lo vivranno da protagonisti, dovendo fare i conti – come tutti – con le paure legate, per esempio, alla guerra e all’intelligenza artificiale. Cosa devono aspettarsi gli altri segni.

I 4 segni favoriti per il 2025 secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Nel suo libro, Paolo Fox – L’oroscopo 2025, l’astrologo esalta in particolare quattro segni:

Leone

Sagittario

Toro

Scorpione

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera li ha analizzati brevemente:

il Leone “vivrà un anno importante, specialmente il mese di maggio si presenta molto interessante”

“vivrà un anno importante, specialmente il mese di maggio si presenta molto interessante” bene il Sagittario “nella seconda parte del 2025, da giugno in poi”

“nella seconda parte del 2025, da giugno in poi” idem il Toro che “dopo un periodo complicato saprà tornare in sella e nel lavoro troverà un nuovo percorso”.

che “dopo un periodo complicato saprà tornare in sella e nel lavoro troverà un nuovo percorso”. lo Scorpione “non avrà nessun pianeta contro e già in estate vivrà una rinascita sia in amore sia nella professione, in autunno realizzerà molti progetti”.

Fonte foto: IPA Paolo Fox

Cosa devono aspettarsi gli altri segni

I nati sotto il segno dell’Ariete “affronteranno grandi scelte di vita e di sentimenti”.

E ancora: “Acquario, Gemelli e Pesci, pur con qualche impegno, procederanno spediti”.

La Bilancia “avrà qualche esitazione sulla direzione da prendere tra luglio e agosto, dovrà decidere se continuare un certo progetto”.

Il Cancro “con Saturno affronterà importanti cambiamenti di vita, non senza fatica, ma con un buon successo finale”.

La Vergine invece “comincia l’anno con poche prospettive e un certo disagio, ma da maggio in poi si riprenderà alla grande e volerà alto”.

Infine, il Capricorno “sarà in difficoltà ad agosto, per cambiamenti e discussioni in famiglia e nel lavoro. Dovrà scegliere con chi schierarsi”.

La guerra e l’intelligenza artificiale

Secondo Paolo Fox, in linea di massima, per tutti, “l’attenzione si sposta sul quotidiano, sui pericoli che si possono incontrare per strada, sulla paura della guerra. Uno stato d’animo agitato, che ci porterà a cercare rassicurazioni”.

Previsto un “ritorno alla famiglia, alla casa, anche intesa come protezione. Ai valori, alle tradizioni. Agli amori di coppia“.

I più ricchi e i rubacuori

Infine, una previsione su soldi e amore.

Secondo Paolo Fox, i rubacuori saranno Ariete, Leone e Sagittario.

I più ricchi invece saranno i nati sotto il segno di Gemelli e Cancro, perché Giove, “il pianeta della fortuna e dei soldi”, vi transiterà.

IL LIBRO DI PAOLO FOX SI PUÒ ACQUISTARE ANCHE SU AMAZON

I più allenati saranno “Leone e Toro, Pesci i più pigri, il Sagittario non vedrà l’ora di girare il mondo”, l’Acquario invece “si libererà di molti pesi e avrà molti contatti con altre città”.

Come funzionano le previsioni

Ma come fa Paolo Fox a fare queste previsioni?

Lui stesso svela come funzionano ai microfoni del Corriere della Sera:

“L’oroscopo è un momento ludico, sono consigli, non vanno per forza presi alla lettera. Io parlo chiaro, non uso fumosi giri di parole. Do indicazioni che posso essere verificate. Ho cominciato a 16 anni, da 17 pubblico le mie previsioni in un libro, avrò venduto 1 milione di copie, evidentemente ci prendo, altrimenti non avrei tanto successo. E comunque è un gioco divertente, perché non farlo?”.