Squalo aggredisce due turisti italiani a Marsa Alam in Egitto, dramma: uno è morto, l'altro è ricoverato

Uno squalo, a Marsa Alam, nel Mar Rosso, in Egitto, ha attaccato due turisti italiani: uno è morto, l’altro è rimasto ferito e ora è ricoverato nell’ospedale di Port Ghalib. Le autorità del Paese hanno spiegato che la tragedia si è verificata in acque profonde, al di fuori dell’area balneabile, ed hanno disposto la formazione di un comitato urgente in coordinamento con il Governatorato del Mar Rosso per chiarie le cause dell’incidente.

Il ministero dell’Ambiente ha preso la decisione di chiudere l’area e ha preventivamente vietato la balneazione dalla zona dei pontili. Inizialmente non era stata diffusa la nazionalità dei due turisti aggrediti dallo squalo, ma stando all’agenzia Adnkronos si tratterebbe di due italiani.

Articolo in aggiornamento…