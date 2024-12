Amadeus e la stoccata alla Rai su Affari Tuoi: "Non ci credeva nessuno, mi guardavano come un pazzo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di una intervista, il conduttore Amadeus ha tirato le somme del primo periodo della sua nuova vita lavorativa su Nove, dove da novembre è alla conduzione de La Corrida, senza però risparmiare una stoccata alla Rai, tirando in ballo anche le sue scelte su Affari Tuoi: “Non ci credeva nessuno, mi guardavano come un pazzo”.

L’intervista ad Amadeus

Intervistato da La Repubblica a meno di due mesi dall’inizio del nuovo Festival di Sanremo, il conduttore Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, ha parlato del suo passato in Rai e del suo presente su Nove, canale della Warner Bros.

Su Nove Amadeus ha vinto una nuova scommessa, riuscendo a rilanciare un programma storico che sembrava ormai finito nel dimenticatoio, ovvero La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio: “Era una vecchia promessa che ci eravamo fatti con Marina Donato, la vedova di Corrado, tre anni fa. Mi aveva chiesto se mi sarebbe piaciuto condurla”:

Fonte foto: ANSA Amadeus, attualmente presentatore de “La Corrida” su Nove, ai tempi della conduzione del programma Rai “Affari Tuoi”

“Ho fatto La Corrida come volevo io, più con l’amore che ragionandoci, con affetto per il programma e per chi lo ha creato – ha raccontato il conduttore – È un risultato importante per il Nove, sono felici. Stiamo insieme da quattro mesi, c’è un lavoro lungo da fare”.

La stoccata alla Rai su Affari Tuoi

Amadeus ammette che la sua indole lo ha portato in passato spesso a cambiare e stravolgere la sua carriera, anche quando le cose sembravano andare per il meglio: “Sarà una vena di follia, che ne so, forse ci vorrebbe uno psicanalista. Lo faccio con serenità, mi piace cercare nuove sfide”.

Anche per questo motivo, dopo anni di successi in Rai, ha deciso di cambiare: “Avevo voglia di provare qualcosa di nuovo, dopo cinque edizioni del festival di Sanremo e dopo aver riportato al successo Affari tuoi”.

E proprio sulla trasmissione “dei pacchi”, che Amadeus ha condotto tra il 2023 e il 2024, è arrivata una stoccata alla Rai: “Non ci credeva nessuno, era un programma abbandonato, morto, mi guardavano come un pazzo”.

L’attesa per il Festival di Sanremo

Amadeus è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per cinque anni, dalla 70esima edizione del 2020 alla 74esima del 2024, raccogliendo il testimone da Claudio Baglioni, che aveva condotto le due edizioni precedenti.

Con Amadeus il Festival di Sanremo ha riconquistato importanti fette di pubblico, riavvicinando buona parte degli italiani al principale concorso di musica leggere del Paese. Una eredità non semplice da raccogliere per Carlo Conti, che è tornato al timone dopo le tre edizioni presentate dal 2015 al 2017.

Un’esperienza per Amadeus chiusa, senza alcun rimpianto né nostalgia: “Più che nostalgia, ho voglia di ascoltare le canzoni. Anche quello è giusto così, faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti. Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore”.