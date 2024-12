Ubriaco a piedi viene multato mentre cammina, cosa prevede l'articolo 688 del Codice penale

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una serata di festa conclusa con una multa. Un ragazzo ubriaco è stato multato dai carabinieri mentre stava percorrendo a piedi la strada che collega Cavi di Lavagna e Chiavari, in provincia di Genova. L’episodio è avvenuto all’esterno di una discoteca, intorno alle 2.30 del mattino. Il giovane, che non aveva patente né auto, ha cercato insistentemente un passaggio prima di incontrare i carabinieri.

Ubriaco a piedi ferma i carabinieri

Secondo quanto riporta Ansa, sabato 28 dicembre il giovane era ubriaco e barcollava mentre cercava di fermare i veicoli lungo la strada. Gli automobilisti, notando il suo comportamento, hanno evitato di fermarsi. Poi qualcuno ha segnalato la situazione al 112.

Quando sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri, il ragazzo ha cercato di bloccare anche la loro vettura di servizio.

Gli agenti del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante lo hanno quindi fermato, identificato e sottoposto a un controllo sommario. Il suo stato di ubriachezza era evidente: occhi rossi, andatura instabile e linguaggio sconnesso.

La multa per ubriachezza molesta

Dopo aver verificato le sue condizioni, i carabinieri hanno applicato l’articolo 688 del Codice Penale, che punisce l’ubriachezza molesta in luoghi pubblici. Il giovane è stato multato con una sanzione amministrativa di 102 euro.

In casi simili la multa può variare da un minimo di 51 a un massimo di 309 euro, ma in questo caso è stata applicata una cifra ridotta. Il ragazzo ha rifiutato di firmare il verbale, come previsto dalla procedura, ma la sanzione resta valida.

Cosa prevede l’articolo 688 del Codice Penale

L’articolo 688 stabilisce che chiunque venga colto in stato di manifesta ubriachezza in un luogo pubblico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

In casi di ubriachezza abituale o con precedenti penali specifici, le pene possono aggravarsi.

L’obiettivo della norma è garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, evitando situazioni pericolose come quella avvenuta tra Cavi di Lavagna e Chiavari.

Il commento di Matteo Salvini

Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha commentato con ironia la vicenda del ragazzo multato in provincia di Genova: “Al massimo avrebbe fatto male a un palo”.

La sanzione, come detto, è prevista dal Codice penale e non ha nulla a che fare con le recenti modifiche apportate al Codice della Strada.