Liam Payne morto in Argentina, chi sono le 5 persone accusate dell'omicidio del cantante

Il cantante degli One Direction, Liam Payne, è morto tragicamente in Argentina lo scorso 16 ottobre dopo una caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Cinque persone sono state incriminate per la sua morte, con accuse che vanno dall’omissione di soccorso all’omicidio colposo. Ora, le indagini continuano per stabilire la responsabilità dei coinvolti.

Morte Liam Payne: autopsia

L’autopsia ha stabilito che la causa della morte di Liam Payne è stata un “trauma multiplo” e un’ “emorragia interna ed esterna” a seguito della caduta dal balcone del terzo piano dell’hotel.

Secondo i referti, la vittima era in uno stato di semi-incoscienza o totale incoscienza, escludendo così la possibilità che la caduta fosse un atto volontario.

Fonte foto: ANSA In foto i doni portati in memoria di Liam Payne

Esami tossicologici hanno rivelato tracce di alcol, cocaina e un antidepressivo prescritto nel suo corpo, confermando il sospetto che Payne fosse sotto l’effetto di sostanze al momento della sua morte.

Chi sono gli accusati?

Cinque persone sono state accusate in relazione alla morte di Liam Payne. La direttrice dell’hotel, Gilda Martin, e il receptionist Esteban Grassi sono stati accusati di omicidio colposo per non aver impedito a Payne di entrare nella sua stanza poco prima della sua morte.

L’amico di Payne, Roger Nores, è stato accusato di non averlo assistito adeguatamente, consapevole che il cantante stava soffrendo di dipendenze.

Due membri del personale dell’hotel, Ezequiel Pereyra e Braian Paiz, sono accusati di aver fornito droga a Payne, portandolo a uno stato di incoscienza.

I funerali

I funerali di Liam Payne si sono svolti ad Amersham, nel Buckinghamshire, il mese scorso.

Tra i partecipanti al lutto, oltre alla fidanzata Kate Cassidy e all’ex compagna Cheryl, c’erano anche gli ex compagni di band degli One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik.