Docente accusato di molestie sessuali a Patti vicino Messina, sospeso per un anno: minorenni le vittime

Un docente è stato accusato di molestie sessuali nei confronti di almeno quattro studentesse minorenni a Patti, in provincia di Messina, per questo è stato sospeso dal suo servizio per un anno. A stabilirlo è stato gip di Patti, che ha fatto recapitare il provvedimento tramite gli uomini della polizia. Le indagini erano scattate su segnalazione del dirigente scolastico.

Come riporta ‘Il Sicilia’, a riferire la vicenda è il procuratore di Patti Angelo Cavallo, che racconta che le indagini erano scattate quando il dirigente scolastico “aveva raccolto le denunce delle ragazze e dei professori della scuola”.

Nella denuncia si parlava di palpeggiamenti che il docente attenzionato avrebbe perpetrato anche durante le ore di lezione, oltre a baci, carezze e ammiccamenti.

Fonte foto: iStock Un docente è stato accusato di molestie sessuali da quattro studentesse minorenni a Patti, in provincia di Messina

Nello specifico, scrive ‘TgCom24’, il docente avrebbe posto in essere due molestie sessuali e due tentate violenze.

Le minorenni coinvolte avrebbero fornito tutte le prove al dirigente scolastico e ai professori, quindi gli inquirenti hanno fatto partire le indagini “trovando riscontro”, precisa Cavallo.

Il docente sospeso per un anno

La polizia ha notificato al docente di Sant’Agata di Militello il provvedimento provvisorio di sospensione dall’insegnamento per un anno.

Non è dato sapere quale sarà il prossimo corso delle indagini.

Il procuratore: “Non è la prima volta”

Ancora, il procuratore Cavallo ha precisato che episodi simili si sarebbero verificati anche un anno fa nella stessa scuola, ma interessarono un altro docente.

“Purtroppo è la seconda volta che episodi simili accadono nella stessa scuola. circa un anno fa un altro docente era stato sospeso per episodi simili”, ha detto il procuratore.

Un precedente a Trieste

Nel 2023 un educatore di circa 40 anni è stato sospeso dal suo esercizio su decisione del gip del tribunale di Trieste per le accuse di presunte molestie sessuali che l’uomo avrebbe perpetrato contro quattro ragazzine di 13 anni.

Il 40enne svolgeva un’attività socio-assistenziale presso la struttura e, durante l’interrogatorio di garanzia, aveva reso “significative ammissioni”. Le molestie si erano consumate durante le ore di attività scolastica.