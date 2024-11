Chi è Vanni Oddera e cos'è la mototerapia diventata legge dopo il voto in Senato: l'attacco di Elena Cattaneo

È diventata legge la mototerapia, pratica ideata dal campione di motocross Vanni Oddera, dopo l’approvazione in Senato del ddl spinto dalla Lega. “Vi scrivo e mi tremano le gambe”, ha commentato a caldo Oddera sui social, mentre le opposizioni sono insorte.

La mototerapia diventa legge dopo il voto al Senato

Il testo sulla mototerapia è stato approvato al Senato con 71 sì, 34 no e 9 astenuti, quasi tutti di Fratelli d’Italia.

La mototerapia comprende esibizioni di moto all’aperto e all’interno degli ospedali dedicate ai bambini, ai ragazzi e agli adulti con disabilità o con gravi patologie.

Montando in sella alla moto condotta da un guidatore esperto, i pazienti possono “vivere l’adrenalina dello sport e acquisire capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali”, come promesso dal sito mototerapia.perildono.it, dell’omonima Fondazione.

Chi è la senatrice Elena Cattaneo e perché è contro la legge sulla mototerapia

La legge sulla mototerapia ha visto insorgere le opposizioni. Il giudizio più duro è arrivato da Elena Cattaneo, nominata senatrice a vita nel 2013 per i suoi meriti nel campo della ricerca scientifica.

“Intervengo non senza imbarazzo nella speranza che quest’Aula voglia risparmiare al Paese, alla Medicina, alle difficili storie di malattie, l’umiliazione di una legge spot senza capo né coda che introduce nell’ordinamento una pratica priva di alcuna evidenza scientifica”, ha attaccato la scienziata.

“Non è un percorso di cura, non è una terapia complementare, non esiste alcuna minima evidenza a sostegno della proposta della mototerapia”, ha insistito.

“Il mio maggiore sconforto deriva dall’osservare come il Parlamento sia costantemente incapace di discernere tra realtà e finzione quando legifera su temi che riguardano innovazione, scienza e medicina”, ha aggiunto.

“Con questo disegno di legge scrivete una nuova pagina imbarazzante della legislazione antiscientifica”, ha concluso Cattaneo.

Chi è Vanni Oddera

“Vi scrivo e mi tremano le gambe… Non ci sono parole per esprimere ciò che provo in questo momento. Da qualche minuto la mototerapia è legge! Sono grato alla vita perché mi ha regalato i giusti strumenti e le giuste persone per arrivare ai tanti, troppi ragazzi sofferenti”.

Con queste parole il campione di motocross Vanni Oddera ha accolto l’approvazione del disegno di legge sulla mototerapia.

Oddera è nato nel 1980 a Pontinvrea, un paese tra Genova e Savona. Dalla passione per la due ruote è nato un mestiere, e dal mestiere una vocazione: dal 2008 Oddera ha cominciato a esibirsi per bambini disabili, portatori di handicap, malati oncologici e persone in carrozzella.

Nel 2014 è riuscito per la prima volta a portare una moto all’interno del corridoio di un ospedale. La storia della nascita della mototerapia l’ha raccontata nel libro “Il grande salto: ovvero come ho capito che l’amore per gli altri rende felici”, uscito nel 2017 e al quale è poi seguito “Si cade anche da fermi: Storia di amore e mototerapia” nel 2022.

Come fare mototerapia dentro e fuori l’ospedale

La mototerapia deve essere messa in pratica unicamente da operatori esperti che abbiano sottoscritto apposita convenzione con le autorità sanitarie. Dopo l’approvazione della legge sulla mototerapia è lecito supporre che il numero di operatori andrà moltiplicandosi nei mesi a verine.

