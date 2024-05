Senatori a vita aboliti dal primo articolo del premierato: il video della lite in aula fra Casellati e Borghi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La maggioranza ha ottenuto l’approvazione del primo articolo del ddl sul premierato elettivo, eliminando il potere del Presidente della Repubblica di nominare i senatori a vita, in una seduta contrassegnata dalla tensione. Al centro delle polemiche, in particolare, la ministra Casellati per un gesto verso Borghi, seguito da un acceso scambio di accuse. Il Senato ha rinviato l’esame del ddl al mercoledì successivo, quando saranno esaminati anche gli emendamenti all’articolo 3.

Senatori a vita addio: il Senato approva il primo articolo del premierato

Il ddl sul premierato attivo procede nel suo iter, incassando il primo sì a Palazzo Madama per quel che concerne l’abolizione dei senatori a vita, in un contesto piuttosto burrascoso in aula fra maggioranza, opposizione e rappresentanti delle minoranze.

Gli animi si sono accesi quando la senatrice Elena Cattaneo ha proposto un emendamento che escludeva i senatori a vita dalla votazione di fiducia, ma preservava il loro ruolo di offrire conoscenza e riflessione alla comunità politica.

Fonte foto: ANSA

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa

Proteste e urla dopo una frase di La Russa su Elena Cattaneo

La proposta richiamava un precedente disegno di legge presentato da La Russa e Balboni nel 2021 sul premierato.

La reazione infuocata è stata scatenata da un commento del Presidente del Senato: “Per una volta che abbiamo l’onore di poterla ascoltare, prego, ha il tempo doppio”.

Gli applausi della maggioranza e un’altra osservazione di Balboni hanno scatenato proteste e urla sia dall’opposizione che dalla maggioranza.

A ciò si è aggiunto l’intervento di Julia Unterberger, capogruppo delle Autonomie e cofirmataria dell’emendamento con Cattaneo. Alle sue critiche per gli applausi dei senatori di centrodestra per le dichiarazioni di Balboni, è stato replicato un “impara prima l’italiano”.

La ministra Elisabetta Casellati “manda a quel paese” Enrico Borghi

Il culmine è stato raggiunto nel momento in cui la ministra Casellati si è macchiata di un brutto gesto verso Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva, invitato platealmente ad “andare a quel paese”.

Ne è scaturito un battibecco fra i due, dopo il quale è stato necessario procedere con una sospensione. Dopo la pausa, l’aula ha votato e approvato il primo degli otto articoli del disegno di legge, ovvero il meno complesso perché gli emendamenti presentati in questo caso erano soltanto 147.

La maggioranza mira a rispettare la scadenza del 18 giugno per l’approvazione del testo. Alla Camera, per l’11 giugno, la maggioranza ha fissato l’inizio delle votazioni sull’autonomia differenziata, mantenendo così un parallelo avanzamento delle due riforme.