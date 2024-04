A Roma professore accusato di palpeggiare studenti minorenni: agli arresti domiciliari per violenza sessuale

Avrebbe palpeggiato alcuni studenti e studentesse minorenni della scuola presso la quale era in servizio: con l’accusa di violenza sessuale è stato arrestato ed è stato posto agli arresti domiciliari in via cautelare il professore di un istituto superiore di Roma sud.

Professore di Roma accusato di violenza sessuale

Le indagini sono scattate quando una presunta vittima si è confidata con il padre. Il genitore ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri e ne ha dato notizia all’ufficio di presidenza.

Gli investigatori del nucleo dei carabinieri di via in Selci hanno raccolto diverse segnalazioni, fra le quali quella del dirigente scolastico. I casi accertati sarebbero almeno quattro.

Fonte foto: ANSA

Secondo i racconti delle presunte vittime, l’uomo avrebbe avuto un atteggiamento cordiale e affabile con i suoi studenti.

Palpeggiamenti e molestie fisiche

Una volta rimasto solo con alcuni di loro, avrebbe messo in atto palpeggiamenti e molestie fisiche di vario genere. I fatti risalgono a circa un anno fa e sarebbero andati avanti per mesi.

In alcuni casi l’insegnante avrebbe dato vita a quei comportamenti anche in presenza di terze persone. Tenuto conto del quadro indiziario, la procura di Roma ha ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per il professore, che sono stati messi in atto il 24 aprile.

Il caso di Ravenna

E un caso simile è avvenuto a Ravenna solo due giorni prima: un professore ultracinquantenne avrebbe molestato una studentessa minorenne per dei mesi. L’uomo è stato infine arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Tutto sarebbe iniziato con complimenti e battutine, poi l’uomo avrebbe preso a inviare messaggi alla studentessa. Dai messaggi sarebbe poi passato ai regali. Poi il docente sarebbe passato a mettere le mani addosso alla ragazzina in almeno tre occasioni, palpeggiandola.

Secondo quanto emerso, la giovane avrebbe cominciato a soffrire di attacchi di panico, sviluppando rigetto per l’ambiente scolastico. Le indagini sono partite quando la studentessa si è confidata con la madre, la quale si è rivolta alla polizia.