Alba Parietti investita sugli sci a Courmayeur, era col compagno Fabio Adami: showgirl in ospedale, come sta

Paura sugli sci. Alba Parietti è stata investita su una pista di Courmayeur mentre era insieme al compagno Fabio Adami, manager di Poste italiane. La showgirl, sempre cosciente, è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti. A travolgerla, secondo la sua versione, sarebbero stati due minorenni.

Alba Parietti investita sugli sci, incidente a Courmayeur

L’incidente sulla pista di Courmayeur, in Valle d’Aosta, sarebbe avvenuto tra le ore 12 e le ore 14 di lunedì 30 dicembre, con la pista “semivuota”.

Lo ha dichiarato la stessa Alba Parietti, raggiunta telefonicamente da LaPresse, a cui ha spiegato di non sapere ancora quali siano le condizioni:

“Mi stanno facendo tutti gli accertamenti. Stavamo sciando con la pista praticamente semivuota, tra le 12 e le 14, e c’erano due ragazzini che si sono messi a fare lo slalom e, quasi volutamente, mi hanno usata come paletto, uno mi è arrivato sugli sci davanti e uno dietro. Sono caduti, credo, tutti e due, poi sono andati giù e si sono fermati un secondo perché hanno notato di essere stati visti, poi sono andati via”.

Fonte foto: IPA Alba Parietti a Courmayeur, in uno scatto del 20 dicembre scorso condiviso su Instagram

Perché Alba Parietti è a Courmayeur

Alba Parietti è in Valle d’Aosta per passare il Capodanno con il compagno – e manager di Poste italiane – Fabio Adami, ma non solo.

L’incidente sulla neve è avvenuto il giorno dopo un evento benefico proprio a Courmayeur.

Nell’occasione si era esibita con Massimo Boldi sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, con tanto di video pubblicato sui social.

Fonte foto: IPA Alba Parietti col compagno Fabio Adami

Chi è Alba Parietti

Alba Antonella Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961.

Figlia di un partigiano, Francesco, e di una scrittrice e pittrice, Grazia Dipietromaria, deve il suo nome alla città di Alba, la prima a essere liberata nel 1945 in Piemonte.

Partita dalle tv locali, ha esordito sulla Rai in Galassia 2 di Gianni Boncompagni, passando poi a Mediaset, Telemontecarlo e rimbalzando poi tra viale Mazzini e Cologno Monzese.

Nel 1981 si è sposata con Franco Oppini, dalla loro unione è nato Francesco Maria, l’unico figlio di Alba Parietti: la coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997.

Dal 1991 al 1996 la showgirl ha avuto una relazione col filosofo Stefano Bonaga, finita per via di un flirt con Christopher Lambert.

Quindi le relazioni con Jody Vender, Giuseppe Lanza di Scalea, Cristiano De André e, dal 2022, con Fabio Adami.