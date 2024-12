A Manfredonia donna investita dal marito prima della separazione, lui aveva pure provato a dar fuoco alla casa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tentato femminicidio a Manfredonia. Una donna è stata investita da un uomo di 48 anni. Questo aveva già tentato di appiccare un incendio nella casa dell’ex compagna, dalla quale si stava separando. La vittima è in ospedale con ferite alle gambe e una prognosi di 30 giorni. L’aggressore è stato fermato dalla polizia poco dopo il fatto.

Investe l’ex moglie a Manfredonia

Un uomo di 48 anni di Manfredonia, nel Foggiano, ha cercato di uccidere l’ex moglie. I due, in fase di separazione, non abitavano più nella stessa casa.

Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, la polizia è stata avvertita dai vicini dell’ex coppia di quanto stava accadendo. L’uomo, infatti, aveva cercato di uccidere la donna con la propria auto.

Sembra che l’uomo fosse arrivato sul posto con l’obiettivo di compiere l’omicidio, ma aveva tentato un altro metodo prima di salire in auto per darsi alla fuga.

La ricostruzione

Il 48enne è giunto sul posto con l’intento di uccidere l’ex compagna dalla quale si stava separando. Sono ancora poche le informazioni lasciate trapelare dagli investigatori, le indagini sono in corso e le ricostruzioni parziali.

Secondo un’iniziale ricostruzione, però, sappiamo che il primo avvicinamento alla vittima è avvenuto sulla porta di casa. L’uomo stava gettando benzina sulla porta d’ingresso, per dar fuoco all’abitazione, quando la donna ha aperto l’uscio.

A quel punto, l’uomo ha lanciato la benzina contro la donna, per poi fuggire. Questa lo avrebbe rincorso in strada. Salito in auto, ha investito la donna, procurandole le ferite riscontrate all’arrivo dei soccorsi.

Soccorsi e arresto

Sull’uomo pende l’accusa di tentato omicidio, per via delle dinamiche dell’aggressione. La donna, fortunatamente, è stata portata in ospedale con ferite, ma è cosciente e non in pericolo di vita.

La prognosi è di 30 giorni per le ferite alle gambe date dall’investimento.

Mentre la vittima è stata soccorsa dai sanitari, giunti sul posto grazie all’allarme scattato da parte dei vicini, l’uomo è stato raggiunto e fermato dalla polizia. I vicini sono riusciti a identificarlo e a confermare quanto accaduto.