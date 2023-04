Tampona un'auto parcheggiata e nasce un incendio a Macerata: veicoli in fiamme, donna trasportata in ospedale

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Fiamme a Macerata: nelle prime ore della mattinata un incendio ha interessato alcune auto in sosta nella città marchigiana dopo un tamponamento. Ancora da chiarire le cause, fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco. A causa di alcuni lavori in corso nella zona, il traffico è andato in tilt.

L’incendio causato da un tamponamento

Nessun grosso schianto o incidente ad alta velocità: secondo quanto riportano le cronache locali maceratesi, a causare l’incendio scoppiato alla fine di viale Trieste è stato un “banale” tamponamento.

È successo attorno alle 6.15 di venerdì 28 aprile 2023. Secondo le prime ricostruzioni, una donna al volante di una Fiat Punto ha tamponato un altro veicolo in sosta, una Dacia Duster.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto il tamponamento e l’incendio tra le auto

Per cause da chiarire, è divampato un incendio. Nell’incidente non solo state coinvolte solo le due auto menzionate, ma anche un furgoncino dell’Azienda Pluriservizi Macerata, parcheggiato davanti alla Dacia.

La donna al volante è stata portata in ospedale

Dalle immagini diffuse dalle fonti locali, si vedono le fiamme distruggere completamente i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori d’emergenza, che oltre a spegnere le fiamme hanno soccorso l’unica vittima coinvolta.

La donna al volante della Fiat Punto, una 58enne, sarebbe stata portata in ambulanza al vicino pronto soccorso per accertarsi sulle sue condizioni di salute. Non avrebbero però destato preoccupazione e sarebbe fuori pericolo.

Per spegnere le fiamme, i vigili hanno usato liquido schiumogeno antincendio, per poi procedere a mettere in sicurezza la zona di viale Trieste interessata dall’incendio.

Traffico in tilt a Macerata dopo l’incidente

L’accaduto ha avuto ripercussioni anche sul traffico locale nelle prime ore del mattino. Oltre alla chiusura del tratto, a causare disagi a quanto pare sono stati anche i contemporanei lavori nella vicina via Piave.

Lo smontaggio di una gru ha peggiorato la viabilità, contribuendo al congestionamento della circolazione nella zona. La strada interessata dal tamponamento e incendio è rimasta chiusa per circa due ore, anche per permettere i rilievi del caso.

Non è l’unico caso di veicoli in fiamme negli ultimi giorni: il 27 aprile un camion è andato a fuoco sull’A1 Milano-Napoli a Valmontone, mentre il giorno prima un altro mezzo pesante con a bordo materiale plastico è stato travolto da un incendio sulla tangenziale di Torino.