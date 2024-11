Tigre siberiana prova ad aggredire contadino in Cina sfondando il cancello della fattoria: morso un altro uomo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un contadino cinese si è visto piombare addosso una tigre siberiana che per poco non riusciva ad abbattere il cancello di casa e ad assalirlo. L’attacco del raro felino è stato ripreso dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della fattoria dell’uomo nel villaggio di Changtai, provincia nordorientale di Heilongjiang, in Cina.

Il video

Il video del tentato assalto della tigre, avvenuto nella giornata di lunedì 18 novembre, ha fatto velocemente il giro del web.

Le immagini mostrano il contadino uscire dalla porta di casa e, attirato da movimenti oltre il cancello della sua proprietà, andare in strada guardandosi intorno.

Fonte foto: ANSA

Un esemplare di tigre siberiana

L’attacco della tigre siberiana

All’improvviso si vede il contadino rientrare velocemente, chiudendo dietro di sé il cancello metallico e, pochi secondo dopo, l’arrivo della tigre che si scaraventa contro l’inferriata, riuscendo quasi ad abbatterla.

Per fortuna del contadino il cancello ha retto abbastanza da consentirgli la fuga verso casa e dissuadere il felino dall’attacco.

L’allerta

Il video si è subito diffuso sul social media cinese Weibo e le autorità della provincia di Heilongjiang hanno colto l’occasione per avvertire i residenti di stare all’erta per il pericolo di altri assalti in zona da parte delle tigri siberiane.

Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, un altro abitante del villaggio è stato attaccato da una tigre mentre dava da mangiare al bestiame: il 65enne è stato morso a un braccio e trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.