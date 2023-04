Camion in fiamme sulla tangenziale di Torino con a bordo materiale plastico: fumo nero, traffico bloccato

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Paura in tangenziale a Torino. Un camion che trasportava materiale plastico ha preso fuoco nella mattina di mercoledì 26 aprile, creando lunghe code di veicoli e mandando il traffico in tilt.Il conducente del mezzo è rimasto fortunatamente illeso. Si tratta solo di 1 dei 4 incidenti che hanno interessato la tangenziale di Torino nella mattinata.

Cosa è successo

Dopo le 10 di mercoledì 26 aprile, lungo la tangenziale nord di Torino in direzione sud, all’altezza di Savonera-Venaria, il camion che trasportava materiale plastico è andato a fuoco.

Il tir in fiamme è stato fermato, probabilmente dallo stesso conducente, sulla corsia d’emergenza in direzione sud.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dell’incidente, sulla tangenziale nord di Torino tra Venaria e Savonera

Fortunatamente l’uomo alla guida è riuscito a uscire in tempo dal veicolo ed è rimasto illeso, ma il mezzo, che trasportava materiale altamente infiammabile, ha innescato un incendio di proporzioni considerevoli con un’alta nube di fumo nero, visibile anche in lontananza.

Traffico in tilt

L’incidente ha causato il blocco del traffico a partire dalle 11 circa. Lunghe code di veicoli si sono formate sulla tangenziale, causando disagi e ritardi per gli automobilisti che si trovavano in zona.

Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire la situazione e ripristinare la viabilità il prima possibile, ma le fiamme che avvolgevano l’intero mezzo hanno impedito a lungo una circolazione regolare.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, che gli inquirenti stanno tentando di chiarire con indagini in corso.

Agli automobilisti sul posto è raccomandata attenzione alla guida e il rispetto delle indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza stradale.

Serie di incidenti in tangenziale

Non si è trattato, però, dell’unico incidente avvenuto nella giornata del 26 aprile. Poco dopo l’incendio del camion, altri 3 incidenti hanno congestionato la circolazione in tangenziale. Il bilancio finale è di un ferito non grave.

Il primo è avvenuto tra corso Regina e Collegno in tangenziale nord, direzione sud. Due veicoli si sono scontrati, ma, fortunatamente, non c’è stato nessun ferito.

Il secondo, invece, si è verificato prima della barriera Falchera. Anche qui, sono 2 i veicoli coinvolti, ma i passeggeri di entrambe le auto sono rimasti illesi.

L’ultimo sinistro, in corso Regina lungo la tangenziale nord di Torino, direzione sud, ha visto lo scontro tra un mezzo pesante e un’autovettura. In questo caso, un ferito è stato trasportato all’ospedale di Rivoli in codice verde.

Appena un paio di mesi fa, un altro tir aveva poi preso fuoco nella galleria che collega Oulx a Bardonecchia. Anche in quel caso, il vasto incendio ha causato un forte rallentamento del traffico.