Camion in fiamme sull'A1 Milano-Napoli a Valmontone: chiuso il tratto, conseguenze sul traffico e lunghe code

Gravi disagi sulla A1 nella mattinata di venerdì 27 aprile a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 585.

Cos’è successo

Il mezzo pesante è andato in fiamme poco dopo le ore 11.00 di venerdì 27 aprile sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Il tratto compreso tra Valmontone ed il Bivio A1/Diramazione Roma Sud in direzione Firenze è stato chiuso per un paio d’ore.

Sul luogo dell’evento, riferisce l’Adnkronos, oltre ai Vigili del fuoco che hanno coordinato le operazioni, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Disagi per il traffico

Il traffico, a causa del mezzo pesante andato in fiamme, è rimasto bloccato per un paio d’ore e si sono registrate code in direzione Firenze e all’uscita di Valmontone.

Agli automobilisti diretti verso Firenze si consiglia di uscire a Colleferro, anticipando l’uscita obbligatoria di Valmontone, per poi rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Le fiamme sono state domate, verso le ore 13.00, dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Chiuso per un paio d’ore il tratto compreso tra Valmontone ed il Bivio A1/Diramazione Roma Sud

Avanza il cantiere sull’A1

Il tratto di strada non è nuovo a incidenti e disagi: mercoledì 19 aprile 2023 un incidente ha infatti paralizzato il traffico sulla Autostrada A1 Roma-Napoli, con lunghe code in entrambe le direzioni. Protagoniste del sinistro, verificatosi nel tratto romano tra Colleferro e Valmontone, due auto.

Per quanto concerne l’A1, ci sono anche buone notizie: avanza infatti il piano di potenziamento della rete gestita da Autostrade per l’Italia in Toscana.

Nello specifico, per il programma toscano nel suo complesso Autostrade per l’Italia ha previsto un impiego di risorse pari a circa 7 miliardi di euro, di cui sono state già eseguite opere per quasi 4 miliardi di euro.

È in fase di avanzamento, nello specifico, il cantiere del lotto 2 dell’ampliamento tra Firenze Sud e Incisa, area che vede al momento circa 250 persone, tra tecnici e maestranze, impegnate per la realizzazione delle opere.

Il progetto, riferisce l’agenzia Adnkronos, prevede la realizzazione di ulteriori 12,5 km di nuova terza corsia, alternando ampliamenti in sede con interventi fuori sede in carreggiata Sud, in corrispondenza del colle di San Donato.

All’interno del cantiere del lotto 2, è prevista inoltre la realizzazione della nuova galleria San Donato e del viadotto Ribuio, oltre all’installazione di 16 km di barriere a protezione acustica.