A letto con la sigaretta accesa a Rimini, donna morta intossicata nell'incendio: vano l'intervento del figlio

Dramma a Rimini: una donna di 70 anni è morta intossicata da un incendio scoppiato nella sua abitazione a causa di una sigaretta accesa. La tragedia è avvenuta in via Boheme, nel quartiere Padulli. Come riferisce Il Resto del Carlino, la vittima forse si è addormentata o forse è stata colta da un malore mentre si trovava nel letto. Aveva la sigaretta accesa. Per questo motivo si sono innescate le fiamme.

Rimini, sigaretta causa un incendio: morta donna di 70 anni

La camera si è rapidamente riempita di fumo e la 70enne è deceduta per intossicazione, dopo aver inalato aria malsana. A trovare la donna priva di sensi è stato il figlio che ha lanciato subito l’allarme dopo aver trascinato fuori dalla stanza la madre. Purtroppo i soccorsi, prestati dal personale sanitario che si è precipitato sul posto, sono risultati vani.

Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato che stanno ora effettuando gli accertamenti e i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia avvenuta attorno alle 16 di lunedì 18 novembre.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Sulla mappa via Boheme, zona in cui si è consumata la tragedia

L’allarme lanciato dal figlio e l’arrivo dei soccorsi

Il figlio della vittima, una volta rientrato nell’appartamento dopo il lavoro, ha notato che da sotto la porta della camera da letto della madre stava uscendo del fumo. Immediatamente è entrato nella stanza ed ha visto la 70enne stesa sul materasso, priva di sensi.

Si è quindi coperto naso e bocca ed ha provato a scuotere il genitore che però non si è svegliato. Ha poi trascinato a fatica la donna in una zona non invasa dal fumo. Infine ha contattato i soccorritori che si sono precipitata nel quartiere Padulli di Rimini a sirene spiegate. Purtroppo ogni tentativo di rianimare la vittima non è andato a buon fine.

Non è escluso, anzi è plausibile che l’anziana era già morta per via dell’intossicazione quando i sanitari sono giunti nell’abitazione. Il figlio è stato portato in pronto soccorso per accertamenti, avendo anche lui inalato del fumo.

I vigili del fuoco si sono poi occupati della messa in sicurezza dell’appartamento.

Il sopralluogo: cosa è emerso

Un primo sopralluogo è già stato compiuto dagli agenti della polizia di Stato. Sul materasso della camera da letto è stata rinvenuta una bruciatura causata da una sigaretta. Accanto al letto è stato trovato un pacchetto di sigarette, mentre per terra sono stati individuati dei mozziconi.

L’ipotesi più probabile è che la 70enne si sia addormentata con la sigaretta in mano. Poi il fumo, le fiamme e la tragedia.